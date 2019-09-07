【港超聯】王威信現身元朗就職典禮拒受訪　前東方兩子再度合作

港超球隊佳聯元朗今日（7日）舉行新球季就職典禮，席上公布球衣新胸口贊助商。元朗會長王威信亦有現身，成為傳媒焦點，惟他最終拒絕受訪。 至於元朗土生土長、新加盟的右後衛鄭璟昊則對上月元朗發生的襲擊事件感到痛心，希望以足球凝聚街坊。

元朗在7月21日發生白衣人無差別襲擊事件，除令元朗區成為香港人的熱門話題，更牽連到當區的足球隊佳聯元朗。身為當區區議員的元朗足球會會長王威信，因捲入事件而受傷，有網民曾呼籲罷看所有元朗賽事，並以留言狙擊元朗足球隊的社交網站。

元朗足球隊會長王威信（前排右一），現身球隊新球季就職典禮。（袁志浩攝）

王威信自「721」事件後較少於球會活動中現身，上月尾球隊舉行拜神儀式，他亦因覆診未有露面。今日球會於元朗大會堂社區中心舉行就職典禮，王威信終於現身，其受傷的右手依然包紮，並由支架承托。不過，王威信雖然在典禮上積極跟球員合照，惟拒絕接受傳媒訪問，僅稱若有任何問題，可向球會主席王德信查詢。

元朗今日公布由信興電器貿易有限公司（PanaShop），成為新球季球衣胸口贊助商。（袁志浩攝）

鄭璟昊投元朗只因一人？

元朗早前從東方龍獅借得右後衛鄭璟昊來投，是這位29歲的前港足成員繼2013至2015年球季後回歸，他將跟另一位前東方守將曾至孝再度合作。「甫完成轉會，『牛丸』（前東方主教練陳婉婷）便傳來短訊，笑我們又再重逢『Hehe』。」

「阿井」說到這裏亦露出尷尬的笑容，皆因兩人自2010年港足奧運隊起便相識，當時已成房友；至近年他們於東方的上陣時間均有限，仍不斷互相扶持與鼓勵。他說：「或者我回來的其中一個原因便是他……我們來到這個這年齡，再不踢便會被淘汰。既然大家一起重獲機會，毋須證明甚麼，知道彼此都有實力，只是需要更多上陣時間。」

鄭璟昊（左）跟曾至孝自9年前港足奧運隊已認識，今季兩人再度於元朗合作。（袁志浩攝）

重返元朗感覺熟悉 盼爭取上陣時間

上季東方防線飽受球迷批評，阿井坦承結果的確未盡滿意，球員當然有責任，他會視此為經驗。在今季東方主教練李志堅㩦同多位前大埔球員加盟下，他終決意外借。阿井說：「東方是爭標球隊，球員競爭一定大。教練讓我自己決定，其實我可以選擇留隊。不過既然選擇離開，就希望尋找更多出場機會，季尾返回東方再決定前途。」

重返這個他曾經穿起隊長臂章、助他首度晉身大港腳之列的地方，阿井坦言一切相當熟悉，且十分有很有歸屬感，唯有一種感覺有別，「往時隊友年紀相近，但現在身邊隊友很年青，覺得自己有點老，可是證明球隊很有活力。我也不會擺出『大哥』姿態，只會以普通朋友身份提點。」

元朗同日向青年軍頒發多個獎項，法比奧兒子Henry（中）就成為U12最佳進步球員。（袁志浩攝）

「球場內忘記所有，只做一件事」

元朗於原先陣容上已有羅振庭擔任正選右後衛，阿井指曾跟主教練陳文俊相討，或會轉任右翼或右翼衛角色；他希望協助元朗維持近年每季都能殺入盃賽決賽的傳統，嘗試衝擊錦標。

而作為土生土長的元朗人，他對於近期自己的「家」發生的一切，亦有感受想發表，「當然很不愉快。作為球員，希望每星期有一日，可以讓大家忘記所有事情。入球場只做一件事，就是為元朗足球隊打氣，凝聚元朗的氣氛。」