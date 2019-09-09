【歐國外】西班牙輕取法羅群島保持全勝　拉莫斯追平卡斯拿斯紀錄

西班牙在歐洲國家盃外圍賽F組繼續所向披靡，憑洛迪高摩連奴及柏高艾卡沙各自梅開二度，助球隊在主場以4球輕取法羅群島，6戰全勝，高踞F組榜首。 另外，西班牙國家隊隊長沙治奧拉莫斯在今仗正選領軍，迎來個人第167頂國家隊「喼帽」，追平卡斯拿斯的最多上陣紀錄，而「聖卡斯」亦在社交網站上發文向舊隊友道賀。

西班牙在歐國外F組首輪的分組賽中，5仗全勝，今仗重返主場迎戰敬陪末席的法羅群島，隊長沙治奧拉莫斯正選披甲，是他第167場代表西班牙出戰，亦追平了卡斯拿斯的最多國家隊上陣紀錄，而他在比賽末段退下火線，接受全場球迷的掌聲。

「聖卡斯」在個人Twitter上，向該名前西班牙及皇馬隊友道賀，「我的朋友，恭喜你獲得第167次代表西班牙上陣，希望你在未來繼續改寫紀錄，一直十分懷念在場上並肩作戰的時刻。」

沙治奧拉莫斯以隊長身份領軍，第167次代表西班牙國家隊上陣。（視覺中國）

卡斯拿斯在社交網站祝賀拉莫斯追平他擁有的上陣紀錄。（Twitter截圖）

拉莫斯帶領西班牙出戰，西班牙在上半場13分鐘先拔頭籌，「狂牛兵團」在前場逼搶成功，奧耶沙巴爾在混戰下面對門將，冷靜橫傳予洛迪高摩連奴（Rodrigo Moreno）射入空門。該名效力華倫西亞的鋒將，在下半場早段再度建功，在右路帶入大位左腳勁射破網，在50分鐘拉開兩球領先優勢。

主場的西班牙的實力遠比法羅群島優勝，全場控制戰局，高達30次攻門及71%的控球率，領先兩球下未有放軟手腳，後備入替的柏高艾卡沙（Paco Alcacer）在比賽末段，兩度近門得手，結果以4：0大破法羅群島，在歐國外賽事保持全勝紀錄。

洛迪高摩連奴梅開二度，助球隊4球輕取法羅群島。（Getty Images）

歐國外焦點賽果（按圖放大）