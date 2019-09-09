【美網】麥維迪夫躍居世界第四　賽後幽默演辭贏盡掌聲

丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）在今年的美國網球公開賽，取得職業生涯的突破，首次打入大滿貫決賽，但力戰5盤下僅敗於拿度的拍下，屈居亞軍。該名俄羅斯球手在賽後發表感言既幽默又成熟，與在場上的他大相逕庭，贏得球迷不少掌聲。

現年23歲的丹尼麥維迪夫，分別擊敗華雲卡（Stan Wawrinka）及狄米杜夫（Grigor Dimitrov）等好手，初嘗大滿貫決賽滋味。麥維迪夫在今仗如有用不盡的氣力，不斷左奔右跑，多次打出刁鑽落點，使拿度亦無從挽救。該名俄羅斯球手在落後兩盤下，依然顯示出無比的韌力，力追兩盤下縱然最終未能反勝奪冠，但仍然使「泥地王」打得相當吃力。

1996年出生的麥維迪夫，在美網奪得亞軍後，世界排名超越「泥地王子」添姆（Dominic Thiem），僅次於「三大球手」，成為世界第四。完成今年最後一個大滿貫後，世界前十名的選手有4名25歲以下的球員，而麥維迪夫亦是首名躋身大滿貫決賽的球手。拿度在賽後亦大讚麥維迪夫的表現，指他是個冠軍的材料。

麥維迪夫在今仗落後兩盤下，奮起連追兩盤，與拿度合演一仗經典的決賽。（美聯社）

25歲以下的世界前十名球手（按圖放大）

賽後發表幽默感言 引全場球迷捧腹大笑

場上的麥維迪夫絕不放棄任何一球，打法實而不華；場外的麥維迪夫卻是一名相當有趣的人，他在賽後發表感言時盡顯幽默一面，「與你（拿度）在場上交手是相當艱難，而你的打法就像一個天大笑話般瘋狂。當大螢幕播放拿度多次大滿貫奪冠的片段，我當時在想：『一旦我贏了，那麼大會播放什麼﹖』。老實說，我在落後兩盤時已經在想，在20分鐘後我應該在台上說什麼，在首次大滿貫決賽3盤落敗。我在往後放開心情，結果使球賽由3盤變成5盤。」麥維迪夫的言論引來全場哄堂大笑。

拿度對麥維迪夫有甚高的評價，大讚他是冠軍的材料。（美聯社）

成熟重提「中指事件」 向打氣的球迷致謝

麥維迪夫在第三圈與盧比斯交手時，卻發生一段小插曲，當時他遷怒於球童，亦向球證理論，當他在勝出賽事後，引來在場球迷向他喝倒彩，而他卻向球迷隱約地舉起一隻中指回應。麥維迪夫大方地重提舊事，並向在場球迷致謝，「在賽事早段我曾向球迷們說出不太禮貌的說話，現時我以另一態度再說一次，因為你們給予我力量，為我打氣，使我在第三盤時繼續奮戰，我在今仗已竭盡全力。」

麥維迪夫在記者會上表示，今次打入美網決賽，使他對未來更有信心，「在今個夏天過後，我再沒有任何畏懼，我具備贏冠軍的實力，反而拿度比我更有包袱。我在今仗盡全力取勝，我對自己的表現感到自豪。」

麥維迪夫在首次大滿貫決賽，與拿度力戰下近5小時落敗。（Getty Images）