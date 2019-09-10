【歐國外】迪布尼大放異彩　領比利時4球大破蘇格蘭

比利時中場大腦奇雲迪布尼的傳球能力備受肯定，該名曼城球員在歐洲國家盃外圍賽賽事中再顯功架，在23分鐘內交出3次助攻，加上完場前的入球，在比利時所有入球中亦有貢獻，助球隊4球輕取蘇格蘭，助比利時至今保持全勝。

奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）今場以隊長身份帶領比利時作客蘇格蘭，出戰歐洲國家盃外圍賽I組賽事。在首循環5仗全勝的比利時，在今仗繼續強勢，迪布尼在開賽早段策動反擊，高速推進殺入禁區，及後橫傳予後上的盧卡古輕鬆射入，在9分鐘為球隊打開紀錄。迪布尼在24分鐘在右路傳中，老將華美倫搶點成功，門前近射得手，將紀錄改寫成2：0。

迪布尼的助攻「接二連三」，右路開出角球，艾達韋列特跳頂擦楣入網，在32分鐘拉開至3球領先，而迪布尼亦在23分鐘內完成助攻帽子戲法。該名曼城中場在完場前為球隊「埋齋」，熨射入網，射成4：0，在今仗獨取1入球及3個助攻，表現光芒四射。

迪布尼在完場前熨射破網，為球隊射成4：0。（路透社）

迪布尼的3個「受惠者」（按圖放大）

迪布尼今季發揮穩定，在英超開季的4場賽事中，每一仗亦為曼城交出助攻，至今已錄得5個助攻。迪布尼在今季合計球會與國家隊賽事，一共上陣494分鐘，並交出2入球及8助攻，平均不足50分鐘便有貢獻，可見他對球隊進攻的重要性。

隊長身份出戰的迪布尼在今仗大放異彩，一人獨取1入球及3助攻。（視覺中國）

另外，荷蘭及德國兩支歐洲勁旅亦在歐國外旗開得勝，荷蘭憑賴恩巴布梅開二度，加上迪比及韋拿杜姆各入一球，結果作客4球大破愛沙尼亞。德國主帥路維被受壓力，今仗迎戰北愛爾蘭亦贏得並不輕易，RB萊比錫的侯斯頓保及基拿比在下半場各建一功，兩球擊敗北愛爾蘭。

歐國外其餘焦點賽果（按圖放大）