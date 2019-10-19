【麥理浩徑行山路線】九龍水塘出發行第6段　經金山孖指徑至城門

10段麥理浩徑中，最簡單易行的肯定是第6段。 由九龍水塘行到城門水塘，全長4.6公里，不用上落高山，兩小時內行完，但千萬別要拿膠袋出來，更不要一邊行一邊吃東西，因為金山及城門一帶有猴群聚居，牠們會搶行山人士的食物。

麥理浩徑第6段的起點在大埔道，行山人士可以乘搭九巴72或81號前往，在石梨貝水塘站下車。在往沙田方向那邊的巴士站，有公廁、汽水機及涼亭，方便行山人士等人及集合。雖然近車來車往的大埔道，但這兒常有猴子出沒，所以在涼亭中吃東西要相當小心。

在石梨貝水塘的巴士站後，有座猴子雕像。（顏銘輝攝）

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

離開巴士站，沿大埔道往沙田方向行，一會兒見到金山路路口，轉左行金山路落去，路旁有牌寫住「金山郊野公園」。沿馬路落到底，經過九龍水塘的溢洪壩。離開溢洪壩，沿馬路續走，很快就行到呈「U」型的九龍水塘主壩。九龍水塘是香港第4個水塘，也是九龍首個水塘，在1901年至1910年間興建；現時九龍水塘的主壩及溢洪壩都是法定古蹟。

九龍水塘主壩景色優美

主壩景色優美，一邊是波平如境的九龍水塘，另一邊是蜿蜒如大河的九龍副水塘。不過，行山人士要注意，這段馬路間中會有車經過，所以拍照時記得望前望後，留意交通。經過主壩後，有個涼亭，所以稍作休息，但記緊要小心猴子，牠們會從你看不到的位置突然襲至，所以吃東西真的可免則免。

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

在石梨貝水塘巴士站往沙田方向落車。（顏銘輝攝）

+ 8 + 7 + 6

離開主壩及涼亭後，繼續沿金山路行。麥徑第6段大部分是金山路的馬路，所以難度不高。初段馬路緩緩上斜，不算上得急，路旁不時見到有郊遊地點及涼亭，山坡亦有些接駁山水的水喉，可以讓行山人士消暑。此外，馬路兩邊會接駁一些行山徑，例如金山家樂徑；別要理會那些小徑，繼續沿馬路行。

離開金山家樂徑的路口，沿金山路再行多一會兒，便到了一個馬路路口，轉左行。不久，見到馬路右方有衛奕信徑路口，繼續沿金山路行，馬路開始由上變落，緩緩向下。

行過一段長落斜後，見到左邊有個涼亭，請注意！涼亭的對面、馬路的右邊有山徑路口，沿石級上斜坡。漁護署在這裏樹立了清晰的指示牌，指引行山人士上樓級往城門水塘方向。由這段樓級起的一段上山路，是麥徑第6段較辛苦的一段，但其實只是上攀約60米左右。

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

麥理浩徑第6段行經九龍水塘的主壩。（顏銘輝攝）

+ 15 + 14 + 13

沿孖指徑的山腰走，這段山路的景觀愈行愈開揚，會望到葵涌安蔭、石蔭、石離一帶景色。山路拐個彎，風景亦一轉，城門水塘映入眼簾，亦代表旅途快將完結，準備落山。

這段落山路會途經二級歷史建築物城門碉堡。城門碉堡是二次大戰時期香港醉酒灣防線的主要部分，位於孖指徑山坡及地下的軍事設施，由隧道連接不同的觀測台及機槍堡。麥徑第6段首先會經過一間砲兵觀測所，其入口沒有被封閉，但漁護署指部分建築物已存在超過半世紀，勸遊人不要入隧道及斷壁殘垣，而在下雨後更切勿入內。

約兩小時行完麥徑第6段

沿行山徑行，不久會見到更多地下隧道的入口，如查寧坊（Charing Cross），但其入口積水，相信難以進入；其後，會見到另一隧道舒佛畢利巷（Shaftesbury Avenue）的入口。行多一會，會見到荒廢戰壕，入戰壕一看，見到舒佛畢利巷的出口，還有麗晶街（Regent Street）的入口。隧道名都是英國街道來命名。

離開戰壕，回到主徑，很快便落到城門燒烤場，完成麥徑第6段。燒烤場有涼亭、公廁、汽水機及免費斟水機。要搭車回市區的話，離開燒烤場轉左，沿城門道行至菠蘿壩，便有82號小巴往荃灣。

總結而言，麥理浩徑第6段路程不長，約兩小時行完，適合新手。第6段大部分是馬路，山路部分亦不崎嶇，上落不多，沿路指示清晰，不易迷路。唯一要注意的是，別要餵猴子，沿途盡量不要食東西及拿膠袋出來。

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

離開金山路，轉上行山徑上山。（顏銘輝攝）

+ 16 + 15 + 14