【東京奧運】快過菲比斯的男人　「新水神」積素極速傳說

曾經，堅信沒有人游100、200米蝶泳會較「水神」菲比斯（Michael Phelps）更快。

兩個紀錄他均保持10年以上，連他本人也突破不了，誰知2019年夏天一星期內先後被打破。

其中一個較他更快的泳手，正是被譽為他的接班人、有「新水神」稱號的積素（Caeleb Dressel）。



我不會理會自己將會成為下一個什麼。（I don’t care about being the next whatever.） 美國泳手積素（Caeleb Dressel）

跟菲比斯同樣擅長蝶泳的積素，被譽為「新水神」。（Getty Images）

積素在2019世錦賽100米蝶泳奪金，大力拍打水面慶祝。（Getty Images）

沒有人會喜歡被當成某人的替身，即使那人是泳壇史上最佳（GOAT）的菲比斯也不例外。他當然清楚知道，菲比斯2016奧運拿下5金1銀風光退役後，身上肩負的使命是什麼，但他就是不喜歡別人拿菲比斯跟他相提並論：

「我不會理會自己將會成為下一個什麼。（I don't care about being the next whatever.）」

2007年，菲比斯在世界游泳錦標賽個人獨攬7面金牌，10年後積素做出一樣的創舉；2009年，菲比斯在世錦賽一口氣打破100、200米蝶泳世界紀錄，10年後積素刷新對方保持10年的100蝶紀錄，並以8面獎牌（6金2銀）創下世錦賽新紀錄。同樣是蝶泳了得，兼且有能力在一個大賽之中奪取多面獎牌，也難怪令人將他們相提並論，即使細看之下，兩人是如此截然不同。

外界喜歡將積素與菲比斯相提並論，其實他與同樣來自佛羅里達州的另一傳奇泳手洛捷迪淵源更深。圖為童年的積素（左）、姐姐Kaitlyn與洛捷迪（右）合照。（網上圖片）

學蝶泳怕得哭了

「初次接觸蝶泳的時候，我害怕得哭了。」身為蝶泳100米世界紀錄保持者，積素毫不羞愧地承認：「蝶泳很難，我不想學，於是我哭了出來。」

他甚至不諱言，當時自己根本不愛游泳，「我只愛跑步，整天到處跑，我的夢想是成為NFL（美式足球聯盟）外接手（按：Wide Receiver，通常是隊中跑得最快一人）。」

積素坦言不會時常也喜歡游泳，「正好相反呢！老實說，有誰會主動去選擇一個每天需要練習5個小時的運動？」直白得可愛的快人快語，東京奧運後，大概會「被收歛」吧。

現年23歲的積素，有如左肩上的大鷹紋身一樣，振翅高飛。（Getty Images）

是游泳選中了我

從不喜歡甚至帶點討厭到深深愛上，積素與游泳的淵源猶如一對情侶，他只有一句：「是這個運動選擇了你（The Sport chooses you）」，「我真的相信是游泳選擇了我。」

讓他接受這種宿命論的，大概是競賽帶來的快感，「我只喜歡比賽，這是你Vs另外7個男人或更多男人，就是那麼簡單。我喜歡比賽和當中帶來的挑戰。」

菲比斯較擅長中距離項目，蝶泳以外，個人混合四式也是拿手項目；積素專攻50、100米蝶泳和自由泳四項短距離，切合他快意恩仇的性格。看他一身健碩肌肉和粗壯手臂，完全是衝刺型泳手體格。能成為世界一流泳手，當然不止泳池內的練習，關於人體力學的知識一樣要下苦功，「我需要學習人體在水中如何可以游得更快，這也是我工作的一部分。」

積素（左三）與父母和兄姊妹合照。（網上圖片）

另外五個積素

泳姿的極高效率，多少解釋他為何能夠打破菲比斯的蝶泳世界紀錄，即使主觀認為菲比斯的泳姿仍是最漂亮。菲比斯對蝶泳的執着，源於曾是全國200米蝶泳冠軍，卻不幸在1996阿特蘭大奧運預選賽前壓力性骨折導致表現失準、之後黯然退役的二姊韋妮（Whitney Phelps），積素沒有這種扣人心弦的故事，奮鬥動力卻同樣來自家人。

「媽媽每天4時起床，然後駕車送我去練習；爸爸每天放工後駕車接我回家，我有今天成就，完全是因為有另外5個奇妙的積素。」23歲的他與父母和兄姊妹一家六口，在佛羅里達州只有不足7000居民的Green Cove Springs成長，四兄弟姐妹中他排行第三，哥哥Tyler，姐姐Kaitlyn和妹妹Sherridon全是泳手，只有他一人能登上最高世界舞台。

2016奧運4x100自由泳決賽，是菲比斯與積素唯一同場，兩人一起為美國隊上陣奪得金牌。（Getty Images）

踏着名將的背影

口裏說不想跟菲比斯相提並論，打破對方100蝶世界紀錄後，積素接受美國《人物》雜誌訪問時坦言：「感覺相當特別」。他自小看着菲比斯游泳，多次在YouTube重看對方打破紀錄的片段，「這個運動的整個循環進程相當奇怪，一路由我來成就它頗為有型。」

「我知道那只是一個準決賽，但能夠把我的名字放入游泳歷史長河一個小小的時間點之中，擁有一個成為最偉大或最佳泳手的時刻，實在太神奇，對一個像我一樣的小鎮男孩而言，真的很瘋狂。」他說，「能夠跟在觀眾席上的媽媽和爸爸分享這一刻，對我別具意義，以往從未試過。」

積素跟菲比斯相差11年，兩代水神唯一合作，只有2016奧運4x100自由泳決賽：積素游第一棒，菲比斯第二棒，成功為美國隊贏得金牌。與他擦身而過的名將，還有奧運12面獎牌得主洛捷迪（Ryan Lochte）。佛羅里達大學在NCAA美國大學游泳錦標賽的個人累積8金紀錄，由洛捷迪創下，年前被積素以10金打破。

「新水神」積素圖輯（按圖放大）

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霸氣十足迎東京奧運

菲比斯退役，洛捷迪高峰已過，東京奧運毫無疑問是積素的舞台。

2019年世錦賽開始的時候，他曾豪言：「我參加比賽不是為了點算獎牌數目」（I don't go to competitions to count medals），也不希望別人拿菲比斯跟他比較，「我跟米高（菲比斯名字）不是同一個人。我來這裏的目的不是點算獎牌數目。那不會令我感到壓力更大，我只希望繼續做自己的事，我不想別人拿跟米高跟我比較。」

「我當然喜愛米高。在里約熱內盧首次入選美國奧運游泳隊時，米高是個偉大的隊友。今個星期（2019世錦賽期間）他傳短訊給我，說：『做得好』（good job）。」

無論他多麼不情願，全世界必定會細看他，能否追平菲比斯一屆8金紀錄，真正接棒成為泳壇「新水神」。縱然疫情下的奧運不再一樣，美國泳隊表現失色，積素獨攬個人加接力已奪4金，成為游泳池裏奪金最多的泳手，「新水神」已然即位。