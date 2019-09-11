【歐國外】查頓辛祖史達寧閃耀　英格蘭半場轟5球勝科索沃

英格蘭昨晚在歐國外跟科索沃上演入球騷，雖然後防犯錯，但「三獅軍團」靠查頓辛祖梅開二度，主場以5：3擊敗對手，維持全勝排A組榜首。英格蘭領隊修夫基認為今場的犯錯太明顯，但他滿意球隊的應對方法。

英格蘭在當地時間昨晚（9月10日）出戰歐國外A組分組賽，主場面對科索沃，開波34秒就被對手閃電破門！英格蘭的失球來自中堅米克堅尼的低級犯錯，後場橫傳失誤，直接交到梅利奇腳下。梅利奇助攻，效力拉素的華倫貝利沙射入，為客隊科索沃開紀錄。

英格蘭後防犯錯，一分鐘都未夠就失波。（路透社）

英格蘭馬上反撲，米克堅尼更將功贖罪，他接應巴克里的角球，頂向門前，史達寧再加一頭頂入，為主隊在8分鐘追成1：1。19分鐘，史達寧中路引球推進，之後分波予左路入楔的哈利卡尼，這名效力熱刺的射手窄角度勁抽，為英格蘭射成2：1。

史達寧頭槌破門，為英格蘭追平。（路透社）

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英格蘭上半場攻勢浪接浪，到38分鐘，19歲的查頓辛祖右路發難，底線傳中，雖然門前沒有隊友接應，但科索沃防中路積禾達將皮球撞進自己龍門擺烏龍，令英格蘭拉開到3：1。

查頓辛祖完半場前取得國家隊生涯首個入球，他接應史達寧的斜傳射入，在44分鐘為英軍將優勢拉開到4：1。英格蘭繼續搶韁，史達寧再造就查頓辛祖，他在左路突破，殺入禁區後傳中，雖然對手門將略為改變傳球線路，但門前查頓辛祖仍能輕鬆射入，個人梅開二度，助主隊半場拋離5：1。

查頓辛祖主要在右路活動，十分活躍。（路透社）

然而，英格蘭下半場有點下滑，遭對手攻入兩球。49分鐘，梅利奇長傳入禁區，華倫貝利沙冷靜射入，先為科索沃追成2：5。53分鐘，英格蘭中堅哈利馬古尼踢跌梅利奇，被罰12碼，梅利奇親自操刀，為科索沃射成3：5。幸好，短時間內連失兩球的英格蘭及時站穩陣腳，未有再多失。

在64分鐘，巴克里更博到12碼，可惜哈利卡尼「老貓燒鬚」，主射12碼被撲出，令到卡尼在球會及國家隊連入14個12碼的紀錄告終。其後，史達寧還有一腳射門中柱，最終英格蘭靠上半場所入的5球，主場以5：3擊敗科索沃，在歐國外A組4戰全勝排榜首。

查頓辛祖（左）今場梅開二度，最功臣肯定是屢送妙傳的史達寧。（路透社）

效力多蒙特的小將查頓辛祖今場終於在國際賽開齋，一入就入兩球，皆是來自史達寧的傳球。史達寧賽後透露：「查頓前一晚10時半在我的酒店房中，求我分個入球給他。他是個好傢伙，不但球技出眾，而且肯埋頭苦幹。」另外，史達寧覺得今場是他其中一場發揮最好的國際賽。

查頓辛祖則表示，要將兩個入球送給逝世的祖母，他說：「實在太瘋狂了！能夠首次為英格蘭入球，實在太開心！雖然我們一開波有次失誤，但我們的反擊很凌厲。這一日對我個人及全家都別具意義。我要將兩個入球獻給祖母，她是我最強的支持者，但很可惜她已經離世。」

哈利卡尼下半場主射12碼，遭科索沃門將救出。（路透社）

英格蘭今場與科索沃一共製造了8個入球，英軍主帥修夫基賽後感嘆：「這場比賽真的很奇怪！」修夫基指防守犯錯太明顯，但滿意球隊的應對，他說：「失球的犯錯實在太明顯了！但我很滿意球隊之後表現的冷靜及沉着應戰，用波非常好。對於那些失誤，我們一定要做得更好，球員也不需要我出聲提點。今場我們踢得好的地方很明顯，而失誤也是顯而易見。」英格蘭在10月將作客捷克及保加利亞。

查頓辛祖在85分鐘退下火線，由拉舒福特入替。（路透社）

英格蘭領隊修夫基認為球隊犯錯明顯，但滿意他們沉着應戰，反勝對手。（路透社）

英格蘭對科索沃精華片段：

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