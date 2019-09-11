【足球】碧咸美斯聯手攻MLS？　國際邁阿密組軍瞄準合約條款出擊

英格蘭一代名將碧咸的國際邁阿密，來年3月就會正式進軍MLS。 西班牙傳媒指，碧咸瞄準美斯與巴塞隆拿的合約，允許阿根廷球星今夏免費離隊，力邀「球王」加盟。 就算沒有條款，美斯合約到2021到期，巴塞隆拿主席巴杜美奧明言會全力留人，確保美斯「一生不會效力第2支球隊」。

西班牙傳媒指美斯與巴塞隆拿的合約，有條文規定可以於6月自由身離隊，碧咸希望可以將美斯帶到MLS。西媒更指美斯對碧咸的提議有興趣，但要真的轉戰MLS，待遇要求亦十分高，或許成為阻礙。碧咸的國際邁阿密「處女球季」希望以大名球星打響頭炮，曾傳出過簽入C朗拿度的傳聞，但都只是「煲水」新聞。

碧咸的新球隊明年正式參戰MLS。（Getty Images）

碧咸在年初直言確實有一份「夢想名單」，但同時承認現階段要國際邁阿密簽入美斯、C朗不現實。「每個人都有自己的球員名單，」碧咸說：「但看到C朗及美斯的表現，就算已經到了球員生涯身的後期，仍似是不會走下坡一樣。」他希望未來有這樣的機會與二人合作，「足球世界一切都有可能」。

外國傳媒指碧咸希望以大名球星為新球季打響頭炮。（Getty Images）

西班牙傳媒指美斯對轉戰MLS的計劃有興趣，但待遇要求或成最大障礙。（Getty Images）

「美斯有自由選擇未來」

巴塞隆拿對傳聞未有充耳不聞，而且合約有機會於明夏提早完結，球會現時最大目標留住美斯。巴塞主席巴杜美奧最近接受訪問時承認，美斯合約確有提早離隊條款，但就指美斯離隊機會不大，更會向美斯開出一份「終身」合約。

巴杜美奧說：「我不相信他會想為第二支球隊效力，但美斯有權選擇自己的未來。他是個忠實的巴塞隆拿球迷，我深信他會在2021年後繼續留在巴塞隆拿，我們上下都有這樣的希望。」