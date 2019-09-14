【港島行山路線】土地灣起步登龍脊俯瞰石澳　大浪灣行到柴灣落山

行山當日（9月1日）天氣仍為遜色，惟較過往兩個星期日略佳，上午間中有陽光，所以行程安排上儘量選擇相對容易撤退及多補給點的路線。看着近期雨量圖，大嶼山一帶雨水雖然最少，但是日卻有公眾活動，回程期間或受阻滯；重遊西貢半島其實不錯，可惜雨水卻最多，所以計劃行程時難免有點頭痛，乘地鐵時仍未有目標，最後決定到港島。

日期：2019年9月1日（日） 路線：土地灣—龍脊—馬塘坳—大浪灣村—龍躍徑—柴灣

雷達圖顯示後面還有一個雨區，但估計要兩小時後才到，來個龍脊「快閃」旅程似乎沒有問題。（北潭坳blog授權使用）

在筲箕灣站下車，走康柏郊遊徑、柏架山腰往大風坳，或乘車往土地灣、石澳一帶才起步皆可。中午下車時仍可見陽光，但有一道雷雨區突然形成並逐漸靠近，會否立即取消行程，就要待吃飯後才算，反正坳仔還未吃飯。

當時天文台的雷達圖似乎「慢三拍」，最新的雷達圖要近半小時後才看到（正常十分鐘內就可以），看着雷雨區時強時弱的樣子，真的不知到來時強度會怎樣，只能推斷會在一點半至兩點前到達。到了一點半，繼續可見陽光，相信雷雨應會臨門減弱吧？

決定乘巴士往土地灣，天色卻逐漸轉暗，廿分鐘後下車，隨即刮起大風及下起大雨。還好大雨只持續幾分鐘，接著雨勢極速減弱，雷達圖顯示後面還有一個雨區，但估計要兩小時後才到，來個龍脊「快閃」旅程似乎沒有問題。

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入口指示牌有個很明顯的龍圖案，跟隨圖案上去就沒錯。在斜度不大的樓梯盤旋上行，半小時多點就到海拔284米的龍脊山頂，山頂的中文名字很特別，叫「打爛埕頂山」，但英文名字「Shek O Peak」卻正正常常。

站在山頂，可以俯視石澳和藍塘海峽景致，還有一望無際的南中國海，讓人不易分辨天空與海洋的分界線。望向背面，可見高尚住宅林立的紅山半島與赤柱一帶。一號風球已發出一段時間，身在極其空曠的山頂，明顯知道香城受熱帶低氣壓的環流影響，風勢頗大並夾雜一些微雨，雲朵移速也頗快，具體風力與月前中狗牙之旅相近。

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因風勢頗大，在山頂停留不到十五分鐘，繼續沿港島徑第八段順走至馬塘坳。遊人似乎多選擇原路折返，從土地灣登山期間還不時遇上遊人，但往馬塘坳期間就幾乎沒有了，其實是否因天氣較差及路段較長呢？

其實往馬塘坳路大多位處雲枕山及歌連臣山的山腰，相當平坦，惟距離有點長，快步下都要約一小時。

天色又開始有點昏暗，抵達馬塘坳涼亭時，剛好下起只維持幾分鐘的小雨。再看雷達圖，相信稍後天氣不會進一步惡化了，決定先下走大浪灣村，路況乃斜度較低的天然泥徑，更見一些不時藏在地下的疑似輸水管道。

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原來坳仔從未到過港島大浪灣，大浪灣有座鄉村及前無阻隔的沙灘，位置上離柴灣、小西灣兩公里也不到，感覺卻能完全脫離市區。

在沙灘突然聽到「三號風球現正生效」廣播，有點意料不到，但更意料不到的是，風球下仍有約百人游泳及衝浪，或許有些人認為會刺激一點？

走至沙灘另一端上山，有尊古代石刻海拔約廿米高度的臨海石崖，刻文屬不規則的幾何圖形，可能在遠古時期用作鎮壓海上的陰魂，保衛航海人士。

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在石刻附近沿樓梯一直上行至砵甸乍山以東的山咀，那裏海拔逾二百米，接著又經一段樓梯下走歌連臣角道，並再沿龍躍徑下小西灣。

龍躍徑為附近居民的晨運及閒逛熱點，在歌連臣角道與龍躍徑交匯處，還有座可讓晨運者休息、品茶、種花的「晨樂亭」。

抵達小西灣，再約廿分鐘步程，經過小西灣道及柴灣道抵達柴灣站，結束全段在雷暴警告及風球下的半天旅程。

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