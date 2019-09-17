【海岸賽艇】李嘉文趙顯臻領軍　港隊11月維港出戰世錦賽

世界海岸賽艇錦標賽歷史性「登陸」香港，包括港隊好手在內、超過400名頂尖兒，將於11月1至3日逐鹿維多利亞港，爭奪世界冠軍殊榮。港將趙顯臻與李嘉文異口同聲表示，在維港作賽而且與天星小輪「同行」，極為挑戰選手反應。

世界海岸賽艇錦標賽首次選址亞洲，香港有幸作為主辦地區，大會選擇維港作為比賽地點。香港隊將派出14名代表競逐，眾將去年已於主場出戰亞洲海岸賽艇錦標賽，不止有維港賽艇經驗，港隊更勇奪3金，包括男子單人雙槳、男子雙人雙槳及女子雙人雙槳，其中伙拍胞妹李婉賢於女子雙人雙槳封后的李嘉文坦言，賽事由去年的亞洲賽「升呢」至今年的世界賽，能夠主場出戰，機會難得。

李嘉文（左起）、趙顯臻及李婉賢坦言，在維港作賽機會難得。（公關提供）

「與一般的賽艇比賽相比，海岸賽艇十分着重臨場發揮，因賽道並不是平坦寧靜的水面，有別於我們平時划的直線2000米賽道，而且周圍亦有天星小輪行經，非常考驗運動員的反應。」李嘉文直言，起初對維港賽道難免有點恐懼，但能夠在香港參與世界賽的機會千載難逢，故即使是次比賽與10月底的亞洲錦標賽只相距一星期，但照樣選擇參與。

隊友趙顯臻亦說，儘管比賽與在韓國忠州舉行的亞錦賽只差一星期，且項目有所不同，但平時訓練也較為刻苦，相信短時間內參加兩個比賽仍游刃有餘。比賽過後，香港隊將會準備來年4月的2020東京奧運亞洲遴選賽，力爭奧運入場券。

世界海岸賽艇錦標賽將於11月1至3日於維港舉行。（公關提供）

2019 世界海岸賽艇錦標賽共分七個項目，預計將會吸引20個國家、超過400名賽艇選手參與。比賽航道為銅鑼灣奇力島至中環碼頭的一段維多利亞港，比賽期間，天星小輪會維持往來灣仔和尖沙咀服務，並穿越比賽航道。市民可於中環 9 號及 10 號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園，甚至乘搭天星小輪觀賞比賽。

比賽期間，來往尖沙咀與灣仔之天星小輪將維持正常服務。（公關提供）