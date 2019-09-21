【西貢行山路線】北潭涌起步尋曝罟灣小堤霸　兼遊上窰民俗文物館

陽光普照，熱浪逼人，登高行山真的要有一定「耐熱能力」喔！今次舆一大伙友人決定重遊舊地，走訪起子灣、曝罟灣小堤壩。

藍天白雲下，曝罟灣的半圓形小堤霸築起一個小天地。（小牛牛授權使用）

路線：北潭涌>上窰民俗文物館>起子灣>曝罟灣>上窰郊遊徑>北潭涌 路程：約10公里 需時：約5小時

從西貢乘94巴士到達北潭涌下車，過對面馬路，經過燒烤場，進入北潭涌自然教育徑，到達上窰村，沿途見到奥蘭治河，很快便到達上窰民俗文物館，佔地約500平方米，原址是一條建於19世紀末原籍廣東寶安縣黃草嶺黃姓族人之村落──上窰村。

1981年，上窰村和鄰近的一座灰窰被列為法定古蹟。1984年復修後改為民俗文物館，開放予市民參觀。這裏有數間房子，保留昔日鄉村生活點滴，還有一些村民常用的工具，例如磨穀殼機，煮食灶頭，豬欄，小雞排。最特別還是有一座小型灰窰模型，讓人可深入了解箇中結構，走到外面還可以看到灰窰實物，的確有趣。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

按圖看清沿途風景、上窰民俗文物館內設施▼

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繼續沿教育徑一直走，很快便到達起子灣。這裏有一個小型碼頭，對岸是黄宜洲。這裏風景美麗，山明水秀，還可以看到一些遊人正在玩獨木舟，難怪每逢假日都吸引不少遊客到訪呢！

按圖看清沿途風景、設施▼

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打卡後繼續沿山徑一直走，看看手機地圖apps，當接近曝罟灣堤壩入口，細心發現右手邊樹上有綁上絲帶，開始穿越叢林，進入隱蔽山徑，發現長滿樹藤，非常茂密，幾經艱苦終於到達今次目的地–曝罟灣堤壩。

這裏水平如鏡，岸邊又長滿水種植物，背靠靑山綠水，藍天白雲，構成一幅美麗的圖畫。不過小堤壩可能日久失修，有幾堵缺口，有心人已把其中一堵缺口修補，可是還有兩堵缺口，需要從堤邊狹窄的小石壆走過，一不小心會掉進海裏，真是膽量的考驗。

拍完照後，沿小堤壩另一邊入口離開，穿過叢林，返回上窰郊遊徑返回北潭涌完成旅程。

按圖看清沿途風景、設施▼

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【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】