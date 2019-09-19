【花式溜冰】羽生結弦奪冠　加拿大選手主動幫忙打開日本旗獲激讚

體育精神超越國家與勝負，加拿大花式溜冰選手米辛（Keegan MESSING）的行為，獲得加拿大國內外一致讚賞。 他在主場出戰賽事得季軍，負於日本兩屆冬奧金牌得主羽生結弦。當場內奏起日本國歌，米辛主動為羽生「持旗」，令羽生與日本網民大為感動。

羽生在剛過去的周六（14日），出戰加拿大舉行的秋季經典賽（2019 Autumn Classic International），以279.05分獲得冠軍。主場出戰的米辛落後逾23分得季軍。

米辛（右）主動打開日本旗，廣受讚賞。（網上圖片）

頒發獎牌之後，場館奏起日本國歌「君之代」，羽生已開始垂頭唱國歌。米辛此時留意到羽生背後的日本國旗捲成一團，就算手執花束，也主動拉開日本國旗。羽生見狀向米辛道謝，然後走下頒獎台，面對國旗低頭致意。

Sportsmanship from Keegan Messing at the Autumn Classic ⛸️.



During the medal ceremony, the Canadian unfurled the Japanese flag for winner Yuzuru Hanyu to face throughout his national anthem.



Recap from the #ACI19 men’s final: https://t.co/CzKZypDTnl@SkateCanada pic.twitter.com/FNJHvyMOON — Olympic Channel (@olympicchannel) September 15, 2019

大家都是對手與戰友，米辛（中）賽後與奪冠的羽生，及亞軍的法國選手艾蒙茲合照。（網上圖片）

米辛主動為對手持旗，獲外界大讚展現體育精神，國際奧委會的Twitter亦轉載頒獎禮的片段。日本網民相繼轉載，感謝米辛為他們持旗，部分留言如下：

我想我們都認同一些共同價值，例如尊重他人和不同文化。

感謝你尊重我們的國旗！

米辛不止是出色的花式溜冰選手，也是出色的人與隊友。這個行為很美麗。

加拿大網民亦大讚米辛的行為令加拿大感到驕傲。

米辛在秋季經典賽奪得季軍。（網上圖片）