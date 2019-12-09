【行山．民安隊】承諾一小時內出動救人　曾被問「點解咁耐先到」

除了消防及飛行服務隊會出動處理行山意外，民安隊的「紅衣飛虎」山嶺拯救中隊亦可能應邀參與救援行動。在民安隊的「登山遠足安全大使課程」上，幾位山嶺拯救中隊的成員，向參加者簡介執勤的情況，並澄清一小時服務承諾並非一小時內到場，而是一小時內出動。

在民安隊的網站上，列明山嶺拯救中隊有一小時服務承諾，有人誤解民安隊會在一小時內到達事發現場，但山嶺搜救訓練辦公室高級小隊長陳家民澄清：「我們基本上全部都是志願者，用工餘時間服務社會。我們承諾，收到政府部門的要求後，一個鐘內出車，趕往現場。」

山嶺搜救訓練辦公室高級小隊長陳家民出席登山遠足安全大使課程，向參加者分享行山意外事件。（顏銘輝攝）

周末假日會於飛行服務隊總部候命

「千萬不要以為我們一個小時內去到現場！」陳家民續解釋：「我由家中或公司趕到總部換衫上車，這是一個小時內完成。但你記住，我去救你，如果你行了四小時，理論上我都要行四小時才找到你。不要以為我一個鐘頭來到救你！從另一個角度想，如果行一小時就找到你，不如你自己行一小時落山。」

在閒日的任務，山嶺拯救中隊的成員要時間集合出動，但在星期六、日及公眾假期的日間，則會有山嶺拯救中隊候命，不用一小時就能出動救人。陳家民介紹：「我們會有12人在飛行服務隊的總部當值，根據飛行服務隊的要求，看看要不要我們跟上直升機幫手；還有12個隊員就會在我們渡華路的民安隊總部候命，如果還有其他個案要我們出動，就會派總部這班。」

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民安隊承諾，收到政府部門的求助後，會在一小時內由總部出車，但至於何時抵達救援地點，按個別個案而定。（鄧栢良攝/資料圖片）

陳家民難忘雙龍石澗拯救行動

陳家民記得一次隨飛行服務隊出動，到大嶼山雙龍石澗救人。當時，飛行醫生稱無法落機救人，要由山嶺拯救中隊落澗。陳家民憶述：「落機後，要游繩下降，我條60米繩落到尾，才剛剛到傷者身邊。我們一路落，一路會想他那些部位會受到撞擊，可能出現什麼症狀，最壞打算又會怎樣。」

那名失足下跌幾十米的傷者傷勢嚴重，陳家民指他頭顱中間割開4吋，七孔流血，「一定有顱底骨折」，有隻眼腫如雞蛋般。他說：「我摸不到他的脈搏，用SPO2機夾他的時候，發現他還有心跳，就盡快叫直升機來吊走他。用了半小時，我們將他搬上一個坡位，讓直升機強行將他吊走。」

陳家民表示這次拯救十分難忘，因為相當驚險，他嘆道：「機師都說，如果當時有側風，架機一定炒，都很冒險去做。最後，救得到那個人。」相信就是這份拯救生命的滿足感及使命感，令山嶺拯救中隊的隊員在工餘時間辛勞涉險。

飛行服務隊有機會請求民安隊出動。（洪琦琦攝/資料圖片）

民安隊的山嶺拯救中隊去年出動搜救失蹤的滑翔傘愛好者鍾旭華。（賴俊傑攝/資料圖片）

不是每次山嶺拯救中隊出動都會乘搭直升機來回現場，有時他們要自行想辦法上落山。陳家民說：「要得我們出去，有時代表直升機飛不到去，或者直升機放低我們之後，它要去做其他事，之後全程由我們四兄弟自己處理。」山野上地形複雜多變，所以尋找求救者往往不簡單。山嶺搜救中隊小隊長唐德偉也說：「快則幾個鐘找到，慢則可能要找到天光。」

曾被問「點解咁耐先到？」

山嶺拯救中隊辛辛苦苦上山，慶幸找到求救者，但有時迎接他們的並非感激及多謝，而是無辜地被罵得一臉屁。陳家民說：「有些人真的很有趣，會問我們：『為何那麼久才來到？』我答她：『小姐，你在鳳凰山！我們都要時間行上來。』對方就說：『你們不是坐直升機來嗎？』我答：『如果直升機來到，就已經吊走你；正正是直升機來不到，我們才行上來抬你落山。』你可能覺得是笑話，但在現實上，我們經常面對，再嚴重的，會有人用粗口鬧你。」

山嶺搜救中隊小隊長唐德偉表示，被人抬落山的感覺其實也不好受。（顏銘輝攝）

被抬落山後肯定周身骨痛

有些行山客會笑言，行到累了，不如坐直升機離開，或者叫救援人員上山抬他下山。唐德偉提提大家，不但抬人的辛苦，被抬的也十分難受，落到山都肯定會周身骨痛。他說：「我們用的不是軟墊，只是普通的擔架。一條山路，我們十幾二十個人輪流抬你落山，肯定很顛簸。我們辛苦之餘，被抬的人都一定不好受，腰骨、頸都一定會痛。」

陳家民也說：「我上山救你，其實我不辛苦，最辛苦的是你。你中暑好，受傷也好，痛的是你，我只是盡能力上山，再將你帶落山。」