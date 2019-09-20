【羽毛球．中國賽】伍家朗負諶龍8強止步　奧運金牌馬琳強勢晉4強

雲集世界頂尖好手的中國羽毛球公開賽進行至8強階段，「香港一哥」伍家朗遇上東道主球手諶龍，不敵出局；至於復出的里約奧運金牌得主馬琳，則強勢打入4強，被她淘汰的何冰嬌亦不禁大讚「了不起」。

中國公開賽在常州進行到第4日，伍家朗已是最後一名「生存」的香港選手，今日（20日）在8強遇上3號種子諶龍絕非沒有機會，兩人過去6次交手，家朗曾獲勝兩次，早前在世錦賽16強踫頭，家朗與這名中國好手糾纏至最後一局才告負；而去年丹麥公開賽，伍家朗首圈已直落兩局將他擊敗。

伍家朗在中國公開賽8強止步，未能再晉一級。（視覺中國）

諶龍在4強將要鬥日本好手桃田賢斗，要打入決賽並非易事。（視覺中國）

不過，今季尚未有冠軍落袋的諶龍雖曾經歷低潮，早前在世界錦標賽打入8強的表現有所回勇，今日在中國賽8強再與家朗交鋒，直落兩局20：13、20：13淘汰對手，儘管家朗表現落力、亦與諶龍纏鬥足44分鐘，仍未能力挽狂瀾。但諶龍要在主場贏得今年首冠亦有難度，他晉級後需在4強與桃田賢斗爭奪決賽資格，另一場4強大戰由印尼的金庭鬥丹麥的安東臣。

前世界排名第一的西班牙球手馬琳，是否終於重拾狀態？（視覺中國）

馬琳回勇闖4強 何冰嬌大讚「了不起」



回勇的除諶龍，尚有2016年里約奧運女單金牌得主馬琳，這位西班牙好手自年初的印尼大師賽決賽受傷後，一直未能重回比賽狀態，早前在越南公開賽復出時只能首圈出局。不過，這位「前一姐」今日在8強面對中國的何冰嬌打出水準，儘管首局以11：21落敗，但她以21：14、21：15連追兩局反勝，將在4強對日本球手高橋沙也加。



何冰嬌敗陣後，指馬琳已回復昔日水準：「她回來以後打得跟以前一樣好，而且沒有以前的著急，發揮更穩定，在場上的信心、氣勢都還在，真的很了不起。」另一場女單4強對決，將由中國旳陳雨菲惡鬥台灣的戴資穎。