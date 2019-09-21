高級組銀牌首圈賽事，理文以3：0大勝佳聯元朗。 理文22歲翼鋒鄭兆均9月初入選大港腳，表現愈見進步，陳曉明賽後指陣中仍有兩名球員具備入圍港足決選名單的能力。若港足有尋找接班人的意向，或可考慮陳曉明的推薦。

理文贈元朗三蛋晉級 下仗對傑志

理文與元朗今場節奏明快，15分鐘理文前鋒基華尼頓左路橫傳予鄭兆均，後者第一時間直線妙傳，尼迪利接應後於禁區內推順起腳高出。3分鐘後，元朗中鋒辛坦拿心口控定羅振庭傳中球，施展倒掛，射門卻偏離目標。戰至44分鐘，後上的鄭兆均於元朗後衛之間衝頂攻門，惟皮球中楣底彈出，兩軍半場踢成0：0。

鄭兆均（中）期望能再度入選港足，出戰10月份世界盃外圍賽。（袁志浩攝）

尼迪利起孖 鄭兆均表現搶鏡

戰至60分鐘，鄭兆均勤力壓搶有回報，法比奧解圍省中對方彈入禁區，前者奪球後傳中，尼迪利近柱力壓王睿撞射成1：0。元朗其後卡真奴入替王睿加強攻力，卻反埋下失球伏線。71分鐘後同樣由鄭兆均策動攻勢，這個早前首度披起大港腳戰衣的22歲翼鋒，直線傳至外援亞哥斯達腳下，後者腳內襠燙射入網，助理文再添紀錄。兩分鐘由尼迪利把握元朗後防漏洞，單刀扭過守門員陳嘉豪後射入空門，最終理文輕取元朗3球，將於11月10日半準決賽迎戰上屆盟主傑志。

辛坦拿（左）施展倒掛，有姿勢卻未能轉化成入球。（袁志浩攝）

理文過去兩場均是先失球的一隊，今場卻力保清白之身，究竟主教練陳曉明對零失球抑或三個入球更滿意？他指出賽前已預計元朗是支十分「強韌」的球隊，因此上半場刻意踢得保守：「今季球隊入球有保證，可是前兩場都失掉兩球。這場球隊防守集中，即使領先也沒有因害怕失球而縮後，可說是具備了強隊心態。」

鄭兆均入選港足後見進步 陳曉明讚另外兩人有潛質

理文上屆以培育年輕球員為宗旨，當中鄭兆均於新季更見進步，陳曉明指年輕球員需維持上佳狀態，才能於隊內爭取正選，絕不會拔苗助長：「今季對均仔及（余）煒廉是個大挑戰，他們要證明自己值得擔正。隊內有競爭才會改善，球員氣氛相當正面。」鄭兆均今場交出兩個助攻，其中一球是以努力壓搶換來的，他笑言當時沒有想太多，「純粹想於前場搶回控球權，大家便可避免跑多60碼回防。」他也坦言成為大港腳後變得「醒神」：「信心增強，進攻方面放膽了。希望助攻外也能爭取入球，傳球再準繩一點，以配合減少消耗體力、踢足全場，證明自己有能力於10月份再入選港足。」

陳曉明點名讚揚中場顏樂楓是球隊無名英雄，希望其表現令獲得港隊青睞。（袁志浩攝）

「黃黑軍團」現時陣中只有鄭兆均跟袁皓俊兩人入選大港腳，陳曉明認為隊中仍有兩個球員具備相關潛質：「現代中堅講求身形及速度，煒廉也跑得很快，他的用波能力近年提升很多。顏樂楓開季三場也踢得很好，是無名英雄，希望香港隊可以留意他。」重返去季主場將軍澳運動場，陳曉明也認為球場大小有助發揮傳控組織等踢法，「希望今季爭取好成績，重奪這個主場的選擇權」。