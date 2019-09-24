【世界足球先生】美斯相隔3年再奪殊榮　雲迪積克無緣再破壟斷

在意大利米蘭舉行的國際足協年度頒獎禮，頒發多個獎項表揚在過去一年有出色表現的男、女子球員，美斯力壓宿敵C朗拿度及雲迪積克，第6次榮膺世界足球先生，成為史上獲獎次數最多的球員。

由2008年起，美斯與C朗拿度連續12年一同成為世界足球先生的最後3強。去年由莫迪歷打破美斯和C朗多年的壟斷，今年則有早前奪得歐洲足協最佳球員的雲迪積克挑戰二人，惟未能乘勢再下一城，世界足球先生的殊榮再度成為美斯囊中物。

美斯與C朗拿度各自曾經5奪世界足球先生殊榮，前者今屆以46分力壓38分的雲迪積克及36分的C朗拿度，繼2009年至2012年及2015年後，相隔3年再度榮膺世界足球先生，超前C朗成為獲獎最多的球員。

美斯力壓雲迪積克及C朗拿度，第6次成為世界足球先生。（Getty Images）

美斯過去5奪世界足球先生（按圖放大）

現年32歲的美斯，在上季西甲聯賽交出36個入球及15個助攻，在各大賽事合計攻入51球，並協助巴塞隆拿在聯賽封王。美斯在領獎時表示與家人一同分享獲獎的喜悅感覺特別，「這是一個難忘的晚上，因為可以在妻子及兩名兒子的見證下，奪得這個殊榮，使這個獎項更具意義」。

美斯及後接受西班牙的《每日體育報》的訪問時，亦有談及最近狀態低迷的巴塞表現，同時指自己身體還未百分百康復：「我們的開季並不理想，在賽事中遇到不少困難，球隊知道有很多進步空間，所以我們會繼續努力。在休息長時間後，並不能立刻以最佳狀態返回賽場，所以我會逐漸增加上陣時間，慢慢重拾比賽狀態。」

美斯在家人見證下奪得世界足球先生殊榮。（Getty Images）

美斯與韋冰露分別成為年度最佳的男﹑女子足球員。（Getty Images）

失落大獎的C朗拿度未有現身今年的頒獎禮，而葡萄牙足總在Twitter當然力挺C朗，在美斯獲獎後隨即發文，表示C朗是史上最佳的球員。