【行山．01山記】「麥徑40」第七回挑戰針山　初秋與盛夏兩個難度

同一座針山，兩種天氣，差天共地的難度。 8月試路登針山，行到嘔了兩次，極之難受，中途撤退，回家還發燒；9月「麥徑40」活動再登針山，嚴陣以待，預備大量補給，又預鬆行程時間，但上周末秋意漸起，沿路涼風，好像散步般就完成「針草」的麥徑第7段。 從這兩次行針山經歷，深深體會到天氣對行山遠足的影響，所以大家上山前定要留意天氣預報，按天氣及自己的體能去選擇適合的路線。

《01體育》與「野外動向Hong Kong Discovery」合辦「麥徑40」計劃，招募參加者，每月行一段麥理浩徑，以慶祝麥徑40周年。上月活動行第6段，行畢後見尚有餘力，便與幾名戰友繼續行程，往「針草」的第7段進發，順道為今月的活動試路。

上周末「麥徑40」活動第7回，參加者在麥徑第7段的起點合照。（顏銘輝攝）

「野外動向Hong Kong Discovery」導師Antipas講解，指城門水塘的主壩是香港的一級歷史建築。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山工作後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

8月試路行到發燒

試路當日天氣酷熱，非常焗促，上了半座針山，已經反胃作嘔。沿路多次休息，還嘔了兩次，花超過兩小時才由城門主壩上到山頂。山頂暴曬炎熱，不作久留，落到林道後，即與幾名戰友躺在路邊樹蔭休息。休息期間，有行山隊從針山下來經過，他們都說天氣十分難頂，要縮減行程。最後，我行不完第7段，在針草坳撤退，到沙田落山；回家後，那晚更發燒。

始終近年香港的9月跟夏天的分別不大，加上經過上月試路的痛苦經驗，我在上周末的麥徑40第7回前做足準備，帶了5升飲料上山，早一晚還將其中兩升飲料放進雪櫃冰格，先雪到變冰。野外動向Hong Kong Discovery的Jan亦在活動前一日多次提醒，指天氣極曬，叫大家小心。

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開始艱辛的上山路段前，一行人在路口的牌坊前合照。（顏銘輝攝）

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秋意來臨的第一個周末

果然，活動當日出門口，見到天上一片蔚藍，一塊雲也沒有，晴空萬里。然而，在相對濕度約40%之下，十分乾爽，有秋天的感覺。搭車到可風中學，之後沿城門道往集合地點行去，在有陽光的地方，有點熱，但一到樹蔭，十分清涼，那種涼爽令人難以置信！

對上兩年的9月，香港還是非常酷熱，更有颱風正面襲港，所以完全沒有料到今年的秋意如此早到！儘管如此，我也不敢大意，心想可能時間尚早，說不定中午就變回酷熱。踏上針山的天梯，初段在林中，樹蔭較多，參加者連工作人員約20人健步如飛，基本上不用休息。

麥徑40的參加者在針山山頂留影。（顏銘輝攝）

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針山頂享受涼風

行至開揚處，儘管沒有樹蔭，但十分大風，而且風是清涼的，並非夏天那些熱風。在天公造美之下，一行人步速之快令人始料不及，花了1小時5分鐘便由城門主壩上到針山山頂，是我行上針山最快的一次。之前有幾次上到針山山頂，又熱又曬，要連忙下山，但這次針山山頂十分清涼，所以一行人留了15分鐘觀賞風景及拍照。

直至行到上針山山頂，我才敢肯定，這是秋天的天氣，秋天真的來早了。雖然氣溫還超過30度，但那種乾爽的涼風肯定是屬於秋季，而夏季的濕、焗及熱風沒有出現過。我馬上將背囊中冰鎮的飲料拿出來，給戰友解渴。其實，在乾爽大風的天氣下，真的不太需要冰鎮飲料，但我知道如果在針山頂都不拿出來，在之後的路段會飲不完。

離開針山，沿馬路往草山進發。（顏銘輝攝）

登草山的路上，發現有攝製隊拍攝節目。（顏銘輝攝）

針草之旅比預計行得快

離開針山山頂落山，路經那個我曾躺在路邊休息的馬路盡頭，還有那個我曾中途撤退的針草坳路口；記得上次我辛苦得只餘半條人命，但今次精神爽利，不覺累意，連行山杖也不用拿出來，不由得感嘆天氣對行山遠足的影響是那麼大！其實兩次行針山的氣溫相差不大，都是30度以上，但乾燥及大風的天氣，令到整個行程變得更容易及舒適。

最後，由城門主壩行到上草山山頂只用了3小時15分鐘，時間比預計之中快得多；在4小時內，我們便完成麥徑第7段，落到鉛礦坳。一行人在鉛礦坳解散，分別往大埔及城門方向落山，但有部分人覺得未夠「癮」，踏上麥徑第8段，跨越大帽山，完成「針草帽」。

麥徑40第8回將於10月26日舉行，會帶大家一起行麥徑第8段上大帽山，而當日更加正正是麥理浩徑啟用40周年！請留意《01體育》的麥徑40活動報名消息，下月一起去行麥徑！

麥徑40的參加者抵達鉛礦坳，完成麥徑第7段。（顏銘輝攝）

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