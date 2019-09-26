【女排專訪三】苦苦堅持再沒意義？　放工趕訓練為何不可以！

有人問：「業餘運動何必認真？」 早上讀書工作，晚間練習鍛煉才返歸，是現實的做法，亦是業餘的玩法，是香港排球模式。 興趣？熱誠？夢想？凝聚力？究竟香港女排一眾的「認真」，包含的又是什麼? 就讓我們聽聽三名「打工仔」的心聲，說說業餘運動何必不認真？

先開宗明義，如你為人慵懶，文章閱讀至此已可完結。以下三名女生的生活模式，你不理解，更不會跟從。

惟假如你對「堅持」仍有一絲信念或好奇心，不妨從「打工仔」的業餘運動世界裏，量度一下自己的毅力。

潘曉玲（左起）、劉嘉慧、及杜詠雯為香港甲一女排球員。（黃寶瑩攝）

成長是一種心態整頓，信不信由你。例如由大學跳入「社會大學」的心理整頓，費解、微妙、難以標記，對許多事情會感到迷惑。

「是否應該繼續下去？」任職教師的劉嘉慧，回想過去的一個想法，亦想到聽過的一個說法，「別人會跟你說，『做多陣嘢就慣啦』、『第一年係咁㗎啦』。哪『一陣』究竟是何時、多久？」

大學畢業後潘曉玲（左起）及劉嘉慧任職教師，而杜詠雯選擇了陪月兼褓姆工作。（黃寶瑩攝）

劉嘉慧、潘曉玲、杜詠雯，三個香港甲一女排耳熟能詳的名字。中學開始「排球生活」，大專的校隊、球會、U23港隊「全餐」，至今面對「邊做邊打」的日子。她們對「做多陣嘢就慣啦」真諦的了解，到底怎樣？

事實到甲組水平，每個「業餘排球」階段的內容相若，校隊、球會、港隊合計的「7天排球」習以為常；惟「堂可以走但工點樣唔返」，上課換成上班的疲累，放大100倍。

潘曉玲說：「屋企人視排球有點像工具，但卻忽略了一點，我是很熱愛這個運動。」（黃寶瑩攝）

潘曉玲由國際女排轉會至荃青，下月會長盃將機會倒戈。（黃寶瑩攝）

「第一年上班有打球會、港隊，更進修，那時候因為不想一投身社會後，固有的生活完全改變，自己決意繼續堅持……但事實是，你不會擁有私人時間」，同樣任職教師的潘曉玲憶述當年感受。返工放工再訓練，歸家已入凌晨，匆匆梳洗上床就寢。5小時後眼睛張開，模式再次啟動，今天如昨天，可知明天又如今天，一星期重複五次。

老師、紀律部隊較「熱門」

惟業餘排球裏的景象，老師及紀律部隊是「最受歡迎」行業，皆因工時比較穩定，讓球員較易出席晚上練習。「不過我大學時曾於酒店實習，感受到要在輪班工作中安排時間打波，十分難兼顧。所以比較之下，還是朝九晚五的最適合」，杜詠雯說道。有趣的是這名26女生選擇了工時彈性的陪月兼褓姆工作，「最重要與僱主溝通，現在的僱主亦有玩運動，所以了解我的狀況，晚上7時可下班趕去練習。」

杜詠雯說：「因為仍有戰友一起努力，我也會繼續堅持，希望與大家營造更多回憶。」（黃寶瑩攝）

杜詠雯表示葵青兼港隊隊友余映姿是她堅持下去的原因之一。（黃寶瑩攝）

依然堅持因 「很熱愛這個運動」

「其實我仍在克服中」，嘉慧想了想說，「有些感受也許只有按這樣模式運行的人才明白。」

是身累還是心累？我們作為外人難以感受。正正如此，阿玲指身邊人看到她們的生活模式也相當詫異。「『返工仲打波？』、『不累嗎？』，也許他們知道我仍有打排球，卻未能理解當中一切，但我們亦無理由四處向人傾訴解釋。」

外人感意外，就連家人也會質疑繼續打排球的決定，惟阿玲強調，有一細節往往被人忽略：「也許小時候我說過打排球有助入大學，然後大學畢業後，他們會覺得排球幫不了其他事情，哪為何要這樣辛苦地堅持？屋企人視排球有點像工具，但卻忽略了一點，我是很熱愛這個運動。」

劉嘉慧說：「「只要仍有能力，隊友一直衝我也必定奉陪，堅持着大家堅守的目標。」（黃寶瑩攝）

劉嘉慧為甲一女排Victory的隊長，下月會長盃將再次出擊爭取最高殊榮。（黃寶瑩攝）

無錢收為何繼續？何必辛苦？遊走社會大學裏，現實逼使我們計算；但「我是很熱愛這個運動」，一切只因這份純粹。

然而在此時此刻的香港，這單純感覺卻顯得更可貴。「打波有其壓力，但如果這份感覺消失了，只有工作的生活，也許更加恐怖」，嘉慧直言排球是熱誠既是不可或缺的調劑品，「趁仍有這份感覺，就要把它放大。」

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劉嘉慧、杜詠雯及潘曉玲同樣中學開始「排球生活」，大專的校隊、球會、U23港隊「全餐」亦經歷過。（黃寶瑩攝）

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「希望與大家營造更多回憶」

抓住美好的最後，曾經因傷患暫別賽場的杜詠雯更能體驗這道理：「去年腰傷入院，整個聯賽沒有參與。那時候仍在舊球會，看到隊友逐個離隊，並察覺原來每件事都會有完結的時候。大家會有不同方向，往工作、家庭進發，一起的快樂時光過得很快。因此，縱使疲累，因為仍有戰友一起努力，我也會繼續堅持，希望與大家營造更多回憶。」

大概成長就是要讓我們看到「完結」的可能，然而調校細節令自己無悔，是箇中意思。

由大學跳入「社會大學」的心理整頓，費解、微妙、難以標記，惟三名排球員卻知道，排球是不變的事。（黃寶瑩攝）

三人笑言看着CYT隊中16歲成員已勇闖甲一，現在22歲也許是「當打」盡頭。成為「24+」的經驗球員，加上在職責任，一星期亦不大可能擠出額外時間練體能。「所以在工作許可下堅持出席5日訓練，盡量縮窄與大學時期的體力差距，已很好了」，阿雯說道。

甲一生涯終有天完結，在說再見前，阿玲認為「不讓自己後悔」就是包含堅持：「如你問何時退役……我不知道，因為始終排球是自己最愛的事，所以在身體還許可下，一定會繼續。」

排球生涯會「完結」的可能，在退役的一天前，三名甲一排球員將不令自己留下一點遺憾。（黃寶瑩攝）

「或者這樣說」，嘉慧補充，「只要仍有能力，隊友一直衝我也必定奉陪，堅持着大家堅守的目標」。

盡力與堅持，這兩詞三女頻頻重複，然而在業餘排球裏要對得起自己對得起人，也許「盡力與堅持」就是在職階段的最強關鍵詞。