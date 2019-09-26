【英聯賽盃】英甲16歲小將夢幻一戰　奧脫福攻入處子入球

曼聯飽吃驚風散下晉級聯賽盃第4圈，在奧脫福球場被英甲的羅奇代爾（Rochdale）追成1：1平手，為該支英甲球隊射入扳平一球的16歲小將路克馬菲遜（Luke Matheson），戰畢曼聯一仗後，隔天早上隨即變回學生身份，更要應付測驗。

英甲位列中游的羅奇代爾，在聯賽盃第3圈作客奧脫福挑戰曼聯，意外地與主隊打成1：1，最後僅以互射12碼不敵紅魔鬼，雖敗猶榮。下月初才滿17歲的羅奇代爾後衛路克馬菲遜，在今仗為球隊射入扳平一球，在奧脫福取得他足球生涯的首個入球，實現不少球員的夢想。

路克馬菲遜攻入扳平一球，在奧脫福取得足球生涯的首個一隊入球。（Getty Images）

馬菲遜射破曼聯大門後，衝向羅奇代爾球迷的前方，瘋狂地忘我慶祝。該名英格蘭U17代表賽後坦言這個入球非常特別，但興奮過後，馬菲遜便要重返校園，「當我入球後，我衝向球迷的前方一同慶祝，這是個非常﹑非常特別的入球，我相信在今晚一定睡不着。我在今早上學後才作賽，明天亦要返回學校應付心理學測驗。球隊與學校對我的足球事業相當支持，我也十分喜愛學習，若果我在足球不能取得成就，我亦可有其他出路。」

羅奇代爾的主帥巴利梅菲（Brian Barry-Murphy）亦大讚馬菲遜是文武全才，不論在足球及學業同樣十分突出。

年僅16歲的馬菲遜，即使面對一眾曼聯球員亦未有怯場。（Getty Images）

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馬菲遜在今季正式升上羅奇代爾的一隊，取得不少出場機會，他亦入選英格蘭的U17代表隊，早前與法國的友賽首度上陣。馬菲遜在去季的英格蘭聯賽錦標賽（Checkatrade Trophy）上陣，以15歲336日之齡打破球隊最年青一隊上陣球員的紀錄。

馬菲遜射破曼聯大門後，隨即成為不少傳媒的訪問焦點。（羅奇代爾官方Twitter截圖）

另外，今仗羅奇代爾後備球員之一的湯馬士（Peter Thomas），雖然未有披甲上陣，卻為曼聯增添「特別的煩惱」。因為在英國的合法年齡為16歲，所以該名年僅15歲的羅奇代爾球員未能與其他一隊球員一同使用更衣室，所以曼聯方面需特意以藥檢室暫作湯馬士的更衣室。

年僅15歲的湯馬士今仗先列後備，但他卻為曼聯帶來不少煩惱。（Twitter截圖）

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