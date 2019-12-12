【行山．民安隊】上山救人見盡奇怪衣著　籲穿「包踭包趾」行山鞋

民安隊舉辦的「登山遠足安全大使課程」上，山嶺搜救中隊小隊長唐德偉提醒行山的衣著十分重要，呼籲行山人士穿上適當的衣物登山遠足，他特別提到行山鞋一定要「包踭包趾」，別要穿拖鞋及涼鞋。他還建議行山人士帶件鮮艷的外套旁身，在求救時可以拿出來揮舞，引起救援人員的注意。

行山風氣盛行，愈來愈多沒有行山習慣的人，嘗試探遊香港郊野。「大約由2013年起，媒體不斷宣揚行山等戶外活動，影了很多漂亮的風景相，很多人慕名而去。」唐德偉說：「他們很多人都好少上山，亦沒有上過山藝課程，衣著真的是……」不禁搖頭嘆息。

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民安隊山嶺搜救中隊小隊長唐德偉向參加者講解行山衣著。（顏銘輝攝）

港人行山衣著千奇百怪

有豐富山嶺拯救經驗的唐德偉說：「以前做的個案真的不多，但經過雜誌、媒體、什麼GIRL的短片介紹，我們做的個案多了很多，穿拖鞋去的有，穿短裙去的也有，穿長裙、涼鞋、不算太高的高跟鞋……總之千奇百怪，什麼衣著的人都有。」

唐德偉續說：「有些個案，我們上直升機前會聯絡求助者，跟他們說我們上直升機了，準備去找你，而他就告訴我們穿綠色衫、綠色褲！」說罷，哄堂大笑。

「嘩，大家都懂得笑！」唐德偉無奈地說：「但事實上真的有很多。在我們的救援中，真的見過不少市民穿上不適合的衣著行山。不是性別歧視，我做過很多個案之中，有些十幾二十歲的小妹妹，她們穿了些很漂亮的衣服上山。你選擇穿新潮的靚衫，影相的確很靚，但未必幫到你行山。」

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民安隊會應飛行服務隊的要求，隨直升機到場搜救，他們出動前會聯絡求助者。（資料圖片）

民安隊的山嶺搜救中隊需要在崎嶇的山路上救人。（資料圖片）

行山鞋要「包踭包趾」

夏天行山，或者行澗綑邊，不少人都喜歡穿涼鞋去，甚至有人穿拖鞋。不過，唐德偉見過很多因為穿拖鞋涼鞋而受傷的個案，他說：「穿涼鞋的做過，穿人字拖的，我們也做過不少。有次去石澗救5個年輕人，就是有兩個穿人字拖，兩個穿普通涼鞋。」

唐德偉解釋，普通涼鞋及拖鞋對腳趾的保護不足，容易受傷，「涼鞋露腳趾，你一撞到石頭就爆甲，之後便行不到。我們做很多類似的包紮，真的行不到，唯有等直升機吊你走，如果直升機來不到，那就要抬。」他再三強調，行山的鞋一定要「包踭包趾」。

唐德偉建議行山鞋一定要「包踭包趾」。（余俊亮攝/資料圖片）

鮮色外套可用來求救

唐德偉表示，行山的衫最好快乾、透氣、輕便及排汗，盡量穿上淺色或鮮色的衣服，但穿深色衣服亦可，但要帶定一件鮮艷的外套。他說：「如果求救，就揮舞外套給我們看。穿深色或者跟大自然有保護色的，就算你倒在行山徑旁，有時我們行過都未必看到。」

「試過行完一次之後不見，我們再回頭行一兩次，才發現傷者，原來他是穿卡其色。如果是持續的搜索，例如找兩三日都不見，我們會重覆去搜索行過的路，因為我們會都看漏眼。」唐德偉道。

民安隊安排山嶺搜救中隊小隊長唐德偉（左起）、林國康、總小隊長寧志光及山嶺搜救訓練辦公室高級小隊長陳家民出席，與參加者分享。（顏銘輝攝）

進入秋冬，天氣轉涼，唐德偉提醒：「行山的衫宜多不宜厚，通常秋涼要多加注意。起步時會凍，但你一路行，就會一路熱。如果身上只得兩件厚衫，除一件已經有可能冷倒。我寧願你穿多幾件薄衣的在身，比穿兩件厚衫更靈活。」