【行山．民安隊】常見求助個案糧水不足　「有人帶包薯片就上山」

行山遠足並非兒戲，出發要做足準備，例如要帶足夠的食水及糧食。不過，民安隊山嶺搜救中隊小隊長唐德偉表示，不時遇到準備不足的求救者，他見過有人帶一枝水、一包薯片就上山，低估行山的難度，輕視山野的危險性。

民安隊今夏舉辦「登山遠足安全大使課程」，邀請到山嶺搜救中隊小隊長唐德偉向參加者講解行山安全注意事項，以及分享執教任務的經歷。他在課程上叫大家猜一猜，通常在山上的求救者見到救援人員會說什麼？

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當求救者見到救援人員來到，通常會說什麼？（黃永俊攝/資料圖片）

唐德偉開估：「通常夏天出去，一接觸到求救的人，第一時間都會問我們有沒有水。冬天的時候，（求救助）就通常問我有沒有東西食，因為很肚餓。」他表示遇過很多帶不夠食物食水的求救個案，總有些人很喜歡帶包薯片就上山，他說：「去年頭又有一宗，兩個女仔（求救）又有包薯片。我們一去到，她們就問我們肚不肚餓？開包薯片給我們食。」說罷不禁苦笑。

「你們聽落很誇張，是否真的有人帶那麼少東西？」唐德偉續說：「事實上，我們做過很多個案，有人帶一枝水、一包薯片或者兩個生果，拿住一本街道圖就衝上山。」

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唐德偉建議行山人士帶備後備水及後備糧食上山。（顏銘輝攝）

行動時最少帶3升水

唐德偉呼籲行山人士除了攜帶預計用到的糧水外，還要帶後備糧食及食水；若果因意外滯留山上，或者遇上其他有需要的人士，你的後備糧水將可大派用場。唐德偉表示，他們出去工作時，都會帶一升後備水，他說：「我們出去救人，會最少帶3升水，一升自己喝，一升做後備，還有一升即刻給你們求救者飲。」

食物方面，唐德偉亦有貼士給行山人士，他說：「不要帶餅乾做主要糧食，帶多多水都不夠飲，帶少少做後備食物還可以的。後備食物方面，最好帶朱古力、麵包、香蕉，尤其是冬天，萬一你滯留山上食西北風時，可以有點東西落肚。」

唐德偉表示他出勤的時候，會帶備3升水，其中一升為求救者準備。（賴俊傑攝/資料圖片）

另外，在山藝訓練中都有後備糧水的概念，建議人帶備500毫升的後備水以及有800卡路里的後備食物。如果要動用到後備糧水，代表已經山窮水盡，應該盡快落山。後備水必須與主要飲用水分開存放，不要放在同一水樽或水袋之中；後備水除了飲用後，還可用來洗傷口。選購後備糧食的時候，最好選擇高熱量、易於存放、不易變壞、不用煮食的食物，例如能量棒及朱古力。