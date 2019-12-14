【行山．民安隊】山嶺搜救中隊談遠足裝備　手機不宜作照明工具

智能電話功能多，既可用全球定位系統找位置，也可用來看地圖，必要時更可用來照明。民安隊山嶺搜救中隊小隊長唐德偉提醒，行山靠電話的朋友請帶夠「尿袋」，而且最好帶多部後備電話。唐德偉還強調，不主張用電話作緊急照明，因為電量會消耗得很快。

隨科技發展及進步，愈來愈少人有帶地圖及指南針行山，因為智能電話用起來更方便。不過，地圖及指南針不需要電力及流動網絡，如果懂得使用的話，是可靠的定位工具，所以建議大家學懂其用法，並帶同這兩件裝備行山。

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民安隊山嶺搜救中隊小隊長唐德偉提醒大家記得帶「尿袋」。（顏銘輝攝）

若果要靠電話看地圖的話，亦要做足萬全準備，最好下載一份離線地圖，就算接收不到流動網絡亦看得到。唐德偉說：「靠電子儀器的，你一定要帶夠電，記得帶『尿袋』，甚至帶多一部電話。如果你全靠一部電話，一旦跌爛了，你就什麼都沒有。」

不建議用手機照明

很多智能手機都有照明功能，但唐德偉不建議大家在行山時使用。他說：「求救的時候，你的電話是用來跟救援人員溝通，我們或者消防、警察、飛行服務隊會打給你。如果你還用手機來照路，很快就會沒有電。請帶枝正正經經的電筒，最好帶後備電，甚至帶多一枝。」

最好使用電筒及頭燈，不要用電話照明。（張浩維攝/資料圖片）

可能有人認為不是行夜山，為何要帶電筒？一旦行山時發生意外，滯留山上到夜晚，電筒及頭燈便可以在一片漆黑的山上照明，更重要的是，可以利用照明工具發出求救訊號，引起救援人員的注意。

建議帶備紙筆行山

唐德偉建議行山人士帶備紙及筆，他說：「在意外時，大家都會很緊張。帶紙筆寫低目擊發生的事，到我們打電話給你，你就根據紙上的記錄說出來。有些人求救時不冷靜，會不斷講其他的事情。請你在紙上記低傷者在什麼地方出事，發生了什麼事，有沒有嘔，有沒有出血……我們可以憑這資料更快判斷你們所在的位置及情況。」

縮骨遮可以擋太陽，若果同行有人中暑，可馬上開遮為他遮蔭。（余睿菁攝/資料圖片）

帶縮骨遮可擋雨擋陽光

在7月由民安隊舉行的「登山遠足安全大使課程」上，唐德偉講到另外幾種行山裝備。他表示以前學行山是不准帶雨傘的，只准帶雨衣，但近年已經有變，都鼓勵行山人士帶雨傘，「一把輕便的縮骨遮，除了可以擋雨，還可以擋陽光，如果有個人中暑暈倒，都可以馬上開傘為他遮蔭」。他還提到後備衣物十分重要，最好用防水袋入住，「一場大雨之後，當你全身濕透，再在山上過一晚，你就知道後備衣物的重要性」。

唐德偉建議，行山人士最好帶一有足夠容量的背囊，可以將所有裝備放進去。他分享一宗去年初的拯救個案，「我夜晚出去救兩個女仔，她說都有帶背囊，但你真的想不到她帶的是什麼背囊！她說是背囊，但很似是個背上的手袋，只袋到銀包電話」。唐德偉續道：「那麼她的裝備放在什麼地方？她有水、食物及電筒，全部放在一個紙袋中。我還是建議你帶個正正經經的背囊，將所有東西放入去。」

行山最好帶背囊，將裝備放進去，騰空雙手。（顏銘輝攝/資料圖片）