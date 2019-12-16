【行山．民安隊】緊記結伴同行別拋下隊友　「一分開行就易出事」

單獨一人，深入山野，發生意外，叫天不應，叫地不聞。 民安隊山嶺搜救中隊小隊長唐德偉叮囑，千萬不要一個人行山，「差不多一半個案都是去找單獨行山的人。」他建議最理想4人同行，最少都要兩人結伴，而且不要中途拋下身體不適的隊友。

民安隊舉辦今夏「登山遠足安全大使課程」，邀請幾名山嶺搜救中隊的成員向參加者講解行山安全事項，並分享平時執行山野拯救任務的經驗。小隊長唐德偉跟大家說：「我們去做行山的個案，最怕是你一個人行。我個人印象中，差不多一半個案都是去找單獨行山的人。最理想是4人或以上一起行山。」

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民安隊山嶺搜救中隊小隊長唐德偉叮囑，千萬不要一個人行山，他認為4人同行最理想。（顏銘輝攝）

建議至少4人同行

為何要4人同行？不少參加者都感到疑惑。唐德偉解釋：「重點是任何情況都要至少兩人結伴。如果沒有意外，兩個、三個人一起行也很好，但如果有個同伴受傷行不到，電話又收不到訊號，就需要兩個人出去求救，還有個人陪伴傷者，可以做到任何時間只少兩人結伴。記住一個概念，最少要有兩個人。」

一班人行山時，可能會有人身體不適行得慢，不想拖慢大隊，故中途離隊。唐德偉叫大家不要中途拋下身體不適的隊友，「有些人想慢慢行，說要慢慢看風景，你千萬不要掉下他一個，你4個人上山，就要4個人一起下山。每個人的距離要在聲音及視線的距離。」

民安隊安排山嶺搜救訓練辦公室高級小隊長陳家民（左起）、山嶺搜救中隊小隊長林國康、唐德偉以及總小隊長寧志光出席，與參加者分享。（顏銘輝攝）

唐德偉表示常常搜救獨個兒行山的人，建議大家約朋友家人一起行，最理想4人同行，最少都要兩人成行。（顏銘輝攝/資料圖片）

行得快不代表安全

亦可能有些人嫌大隊行得慢，或者趕時間，獨個兒早一步落山。行得快，不代表不會出意外。唐德偉分享一個搜救個案，「試過有宗在烏蛟騰，兩個人行，一個人行先，另一個就行得慢，行得慢那個就說山腳等。你估誰出事？最後是行先的那個出事。」

「當行得慢的那個到山腳，見不到同伴，以為同伴嫌他慢走先，所以就回家。回到家，行得快那個的家人就打電話來，說他還未回來，等到十一二點報警。原來行先的那個行錯路，之後拗柴，坐到半夜等我們來救他。」唐德偉嘆道：「一分開行就很易出事！」

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

山嶺搜救訓練辦公室高級小隊長陳家民提醒大家，跟行山團前，必須要問領隊預計完成時間。（顏銘輝攝）

跟行山團記得問預計落山時間

除了與相識的朋友、同學、同事結伴上山，近年新興網上行山團，大家在網上報名後在起點集合，之後一班素未謀面的人一起上山。唐德偉說：「跟行山團及自己一班朋友行山，有些分別。出事的時候，我們會問同行人士拿資料，我問行山團的領隊隊友，個個都說不知道，只是跟人報名；如果是跟屋企人朋友行，就通常會知。」

山嶺搜救訓練辦公室高級小隊長陳家民提醒大家，跟行山團前，必須要問領隊預計完成時間。他說：「有些Facebook行山團，跟你說9點某某巴士站頭等，但沒有講幾點完。如果你知預計完成時間，可以告訴家人。萬一你比預計時間過多兩小時都沒有消息，打電話回家，家人就可以幫你報警。」