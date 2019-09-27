【英冠】打比郡「注意飲酒大使」醉酒駕駛　禍及隊長傷膝收咧

英冠球隊打比郡去季距離升班只差一步，今季由荷蘭名宿高古首次赴英執教，成績平平。高古日前安排與球員「飯聚」，建立團隊精神，豈料team-building變team-killing。 數名球員在聚會完結後「有下場」，喝至酩酊大醉後竟然酒後駕駛，結果相撞。兩名球員不僅要上庭答辯，更令乘車的隊長基奧治（Richard KEOGH）膝部重創，宣告收咧。

事發於周二晚（24日），基奧治與隊中前鋒美臣賓納特（Mason BENNETT）、湯馬士羅倫斯（Thomas LAWRENCE）等，相約飲酒。而侯度史東（Tom HUDDLESTONE）亦在場，並上載了賓納特扶着「尿兜」嘔吐的短片，並有聲音指他喝了至少3杯啤酒。賓納特與羅倫斯及後各自駕駛球會的車離開，最後相撞，有相片顯示意外中車輛撞上燈柱。而羅倫斯座駕上的乘客基奧治，則疑沒有扣上安全帶，在車禍中傷及膝部，宣告收咧。

意外現場的相片顯示，其中一車損毀嚴重。（網上圖片）

基奧治（左一）是隊中支柱。（Getty Images）

領隊高古承認當日訓練後安排團隊活動，未料有此結果。他與基奧治見面後，表示隊長心情低落，亦自知責任，隊長之職將交給侯度史東。至於賓納特與羅倫斯會否繼續上陣，高古將於賽前公布。二人無受傷，但因酒後駕駛被捕，下月須上庭處理案件。而賓納特更是球會參與注意飲酒活動的大使。

基奧治已效力打比郡超過7年，擔任隊長，踢足本季英冠8場賽事，意外收咧無疑大大打擊高古的部署。湯馬士羅倫斯亦是主力前鋒，本季已在聯賽上陣7仗，射入兩球。

基奧治與隊友「啤一啤」，沒料到釀成重傷。（Getty Images）

美臣賓納特代表球隊，擔任注意飲酒活動的大使，卻因酒後駕駛闖禍。 （Getty Images）

湯馬士羅倫斯疑酒後駕駛，與隊友的車相撞，惹上官非。（Getty Images）

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打比郡的聲明開門見山：「球會不能亦不會饒恕周二晚（24日）數名球員的行為。」聲明指當晚球員安排職球員晚間聚餐，建立團隊精神，直至晚上8點。隊長基奧治與數名球員其後相約飲酒，結果令基奧治膝部嚴重受傷，無緣今季賽事。球隊嚴厲譴責這批球員，「他們應當知道適可而止，更應拒絕駕駛球會提供的車輛回家」，強調內部調查勢在必行。