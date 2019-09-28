【田徑．世錦賽】全馬歷來第三快跑手掄元　28人中途退出

卡塔爾舉行世界田徑錦標賽，女子馬拉松在凌晨（28日）決出本屆首個冠軍。本年造出歷來女子全馬第三快時間的肯尼亞「氣袋」卓賓姬狄（Ruth Chepngetich），初戰世錦賽即獲冠軍。 不過，賽事在極為溫度及濕度皆高的環境展開，極度考驗選手能耐，結果68名參賽選手，只得40人完成。

主辦單位考慮多哈日間酷熱天氣，破天荒安排全馬賽事在午夜開賽，惟開賽時氣溫仍達32度，相對濕度超過70%，令跑手消耗極大。賽會在多哈港附近的海灣路徑，劃出一條長約7公里的平坦賽道，讓跑手繞6圈後衝線。本應屬於快速的賽道，在嚴酷天氣下變成考驗耐力。

本年東馬冠軍雅加與其他選手「上車」。（美聯社）

25歲的卓賓姬狄本年1月阿聯酋杜拜馬拉松，以2小時17分8秒創出歷來女子馬拉松第三快成績，對炎熱天氣下作戰頗有心得。她一直守於領先集團，到最後三分一路程僅餘4人爭逐。卓賓姬狄在最後一圈發力，拋離衛冕冠軍、巴林的查利莫（Ruth Chelimo），以2小時32分43秒衝線，快查利莫逾1分鐘。

卓賓姬狄衝線，成為世界冠軍。（美聯社）

時間慢，顯然與濕熱天氣有關。39歲的查利莫坦言得到亞軍，喜出望外：「環境太嚴酷，我沒期望會有獎牌。」賽事中68名參賽選手，有28人中途退出。埃塞俄比亞在長跑的成績一向不俗，今回3名選手全數提早畢業，包括本年東京馬拉松冠軍雅加（Ruti Aga）未跑過15公里已經退出。埃國馬拉松教練路巴（ Haji Adillo Roba）在賽事期間受訪，坦言在埃塞俄比亞跑全馬，從未遇上如此天氣環境，「有興趣知道最後幾多人跑得完。」

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谷本觀月為亞洲人選手中最佳，跑第7。（視覺中國）

亞軍查利莫原籍肯尼亞，後來歸化巴林。若計亞洲人選手，最佳成績為日本女將谷本觀月得第7。此外，本年渣打馬拉松奪冠兼刷新大會紀錄的白羅斯選手瑪素朗拿姬（Volha Mazuronak），以第5名衝線。男子馬拉松將於本港時間10月6日凌晨5時展開。