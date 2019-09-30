【單車世界賽】天氣惡劣引發水戰　柏達臣為丹麥奪男單公路冠軍

英國天氣出名常常落雨，周日（29日）舉行的世界公路單車錦標賽亦大受影響。 大雨令路面積水，公路賽變越野賽，最終丹麥車手柏達臣（Mads Pedersen）率先衝過終點，取得彩虹戰衣。

今年世界賽大熱為荷蘭的雲達保（Mathieu van der Poel）或意大利的崔天（Matteo Trentin），但雲達保在最後一段路「爆偈」，跟不上前列爭標分子，就連UCI官方直播的運述都指難以置信。柏達臣、崔天及瑞士車手古恩（Stefan Küng）變成為最後3強，古恩力戰到最後一段路終於失速，正當崔天以為自己穩奪彩虹戰衣時，柏達臣意外地力壓意大利車手奪得冠軍。

柏達臣奪得世界冠軍。（美聯社）

柏達臣為丹麥取得個男子公路單車金牌。（美聯社）

23歲的柏達臣成為世界賽近20年最年輕冠軍，外界都對他奪冠感到意外。不過，柏達臣賽後說出公路賽的真緒：「在這種情況踩6個半小時單車，大家都到了極限，什麼都有可能發生。」就算是大熱如雲達保，當最後一圈鐘聲響起後，突然「撞牆」亦是無力挽回劣勢。

今年世界賽受天氣影響，路況極差。（美聯社）

事實上，柏達臣潛力甚高，去年已經是環佛萊明單車賽（Tour of Flanders）亞軍，為賽事最年青的得獎者，又得過巴黎─魯貝青年賽（Paris-Roubaix Juniors）的冠軍，在單日賽不時都有出色的發揮。不過，今年世界賽他本來只是丹麥隊另外兩名主力富辛（Jakob Fuglsang）及華格蘭（Michael Valgren）的副手，但當兩名車手都無法走入爭標行列時，柏達臣決意放手一搏。

「我們計劃是由我在最後階段發動攻勢，」柏達臣說：「富辛及華格蘭緊隨我後面，但他們跟不上雲達保及崔天，那時我只能自己求存。」

由於天雨關係，有陪分路面積水甚多，令賽事變成越野賽。（Getty Images）

華維迪：「瘋子參加的世界賽」

今年世界賽因英國當地天氣問題要延遲開賽，不停下雨及多雲令到負責直播的直升機在比賽初段不能出動。一眾車手亦因為天氣寒冷，要穿上雨衣等裝備，但仍要不時脫下防水手套鬆一鬆手，讓血液保持流動。不少大名車手，如衛冕的西班牙車手華維迪（Alejandro Valverde）及去年環法冠軍謝倫湯馬士（Geraint Thomas），都在比賽中途提早上岸。華維迪賽後直言：「這是讓瘋子參加的世界賽。」

大雨更令路面狀況變得十分惡劣，多處都積水甚多，更有工作人員出示黃旗告誡車手要小心，由於本寧山（Pennines）多處水浸，令到賽事要改道，加多兩個圈反而令比賽難度提高。