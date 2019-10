【英超】堅尼狠批曼阿表現差到得人驚　舒米高：普巴是問題兒童

曾經,曼聯對阿仙奴是球迷必定不可錯過的年度大戰,周一深夜兩軍對碰表現大為失色,令全盛時期的兩大紅魔舊將堅尼和舒米高十分不滿。

為英國Sky Sports擔任今仗嘉賓評述的曼聯前隊長堅尼,貫徹一向作風,半場休息時毫不留情地說,「我們都在看比賽,大家都難以相信它會那麼差。」

他續稱:「比賽欠缺質素,球員好像都在苦苦掙扎,很多黃牌,沒有真正紀律,但表現真的差到得人驚(But the lack of quality is frightening, really)。」

曼聯1:1賽和阿仙奴,堅尼批評雙方今仗均欠缺質素。(Getty Images)

堅尼說話一向不會留有餘地,擔任嘉賓評述時狠狠批評曼聯和阿仙奴的表現。(Getty Images)

堅尼:曼聯阿仙奴也入不到前四

憑今仗表現,堅尼認為兩隊均難望打入英超前四,取得來季歐聯資格,「如果以今仗表現,兩隊也不行。韋斯咸和李斯特城會搶上來。」

這位曼聯「大師兄」狠狠批評兩隊表現,全場唯一得到他讚賞的,只有今場為曼聯先開紀錄的小將麥湯米尼,「那是整個上半場我們唯一看到的一丁點質素,精彩的射門,」他再次強調:「頭40分鐘是令人震驚的」。

本地排球強強對決 即買會長盃兩日門票

曼聯另一舊將舒米高認為,球隊問題出在普巴身上。(Getty Images)

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集

+ 2

舒米高:普巴是隊中問題兒童

堅尼昔日隊友舒米高則稱,「這真是非常奇怪的表現,如果普巴為這支球隊上陣,他需要提升一點速度,他真的拖慢了全隊,首25分鐘基本上只是將皮球傳回後場,以他這樣的一個球員而言是令人失望的。」

這位前丹麥「門神」發炮,「我實在不明白他在隊中的角色,即使當蘇斯克查換入後備,將普巴的位置移前,也沒有太多改變。」他力數,「全場有兩次非常出色的傳球來自普巴,但只有兩次,而不是15次。」

他總結:「我認為這就是問題所在。他受到如此多的關注,產生一種他是這支球隊問題兒童的感覺。」

舒米高早前在曼聯三冠王20周年的名宿賽再次為紅魔把關,仍然大受球迷歡迎。(Getty Images)