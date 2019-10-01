【英超】堅尼狠批曼阿表現差得人驚　舒米高：普巴是問題兒童

曾經，曼聯對阿仙奴是球迷必定不可錯過的年度大戰，周一深夜兩軍對碰表現大為失色，令全盛時期的兩大紅魔舊將堅尼和舒米高十分不滿。

為英國Sky Sports擔任今仗嘉賓評述的曼聯前隊長堅尼，貫徹一向作風，半場休息時毫不留情地說，「我們都在看比賽，大家都難以相信它會那麼差。」

他續稱：「比賽欠缺質素，球員好像都在苦苦掙扎，很多黃牌，沒有真正紀律，但表現真的差到得人驚（But the lack of quality is frightening, really）。」

曼聯1：1賽和阿仙奴，堅尼批評雙方今仗均欠缺質素。（Getty Images）

堅尼說話一向不會留有餘地，擔任嘉賓評述時狠狠批評曼聯和阿仙奴的表現。（Getty Images）

堅尼：曼聯阿仙奴也入不到前四

憑今仗表現，堅尼認為兩隊均難望打入英超前四，取得來季歐聯資格，「如果以今仗表現，兩隊也不行。韋斯咸和李斯特城會搶上來。」

這位曼聯「大師兄」狠狠批評兩隊表現，全場唯一得到他讚賞的，只有今場為曼聯先開紀錄的小將麥湯米尼，「那是整個上半場我們唯一看到的一丁點質素，精彩的射門，」他再次強調：「頭40分鐘是令人震驚的」。

本地排球強強對決 即買會長盃兩日門票

曼聯另一舊將舒米高認為，球隊問題出在普巴身上。（Getty Images）

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集

+ 2

舒米高：普巴是隊中問題兒童

堅尼昔日隊友舒米高則稱，「這真是非常奇怪的表現，如果普巴為這支球隊上陣，他需要提升一點速度，他真的拖慢了全隊，首25分鐘基本上只是將皮球傳回後場，以他這樣的一個球員而言是令人失望的。」

這位前丹麥「門神」發炮，「我實在不明白他在隊中的角色，即使當蘇斯克查換入後備，將普巴的位置移前，也沒有太多改變。」他力數，「全場有兩次非常出色的傳球來自普巴，但只有兩次，而不是15次。」

他總結：「我認為這就是問題所在。他受到如此多的關注，產生一種他是這支球隊問題兒童的感覺。」

舒米高早前在曼聯三冠王20周年的名宿賽再次為紅魔把關，仍然大受球迷歡迎。（Getty Images）