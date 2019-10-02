【英錦標】戴偉浚後備登場射入　助狼隊U21互射12碼擊敗摩甘比

香港中場戴偉浚昨晚協助狼隊U21在互射12碼贏波！ 在昨晚的英格蘭聯賽錦標北部G組賽事，戴偉浚補時後備入替，負責操刀第4輪12碼，助球隊在互射12碼以5：4擊敗摩甘比。

20歲的戴偉浚今夏加盟狼隊，主要為球隊的U23及U21披甲。他在當地時間昨（10月1日）晚的英格蘭聯賽錦標北部G組賽事，代表狼隊U21作客英乙的摩甘比，先列後備。

作客摩甘比賽前，戴偉浚與隊友到球場踩踩草皮。（狼隊青年軍Twitter）

狼隊大部分時間領先，但末段被追平。（狼隊青年軍Twitter）

狼隊半場領先2：1，但末段遭追平2：2，戴偉浚在92分鐘入替18歲中場隊友泰利泰萊（Terry Taylor）。法定時間和波，據英錦標分組賽賽制，和局要互射12碼，勝方可多得1分。

戴偉浚與隊友們站在中圈，觀看互射12碼。（狼隊青年軍Twitter）

狼隊的獲特（Elliot Watt）首輪射失，被摩甘比門將救出，令之後操刀的隊友壓力倍增。當戴偉浚主射第4輪時，狼隊互射12碼落後2：3。他頂住壓力，射入下角，追成3：3，他的12碼獲狼隊青年隊的官方Twitter形容為「射得靚（Great penalty）」。

狼隊青年軍官方Twitter讚戴偉浚射得靚。（狼隊青年軍Twitter）

狼隊U21首場贏波，今場和波再在互射12碼勝出，現以5分排首位。（英錦標官網截圖）

最後，摩甘比球員在第5輪射失，雙方進入「突然死亡」。狼隊的森美爾（Austin Samuels）射入而摩甘比的卡路士高美斯（Carlos Gomes）射失，狼隊互射12碼以5：4擊敗摩甘比，獲得兩分。

狼隊U21在英錦標北部G組兩戰不敗，以5分排榜首。上場狼隊作客以4：2贏卡素爾，戴偉浚亦有一球進賬。

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上周五對修咸頓U23的英超預備組聯賽，戴偉浚代表狼隊U23正選。（狼隊青年軍Twitter）

上場狼隊作客以4：2贏卡素爾，戴偉浚亦有一球進賬。（狼隊青年軍Twitter）

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