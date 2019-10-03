【英超】傳維頓漢搭上艾歷臣女友引爆更衣室　當事人：胡說八道

熱刺前晚在歐聯主場大敗於拜仁慕尼黑，網上傳出驚人流言，指熱刺更衣室大亂，因為後衛維頓漢搭上中場基斯甸艾歷臣的女友！艾歷臣昨日在社交網站回應，指傳聞是一派胡言，另一主角維頓漢亦同意艾歷臣所言。

27歲的熱刺中場基斯甸艾歷臣在Twitter回應傳聞，留言：「胡說八道！」並附上一個睡覺的表情符號。那則流言稱，維頓漢被發現與艾歷臣老婆上床，令到熱刺更衣室大亂。其實，艾歷臣與女友Sabrina Kvist仍未結婚。Sabrina Kvist在丹麥長大，她是一位髮型師，在2012年與艾歷臣拍拖至今，兩人現在倫敦同居，育有一子。

維頓漢及艾歷臣是熱刺防守及進攻上的重心人物。（Getty Images）

維頓漢及艾歷臣在熱刺的操練中練波。（視覺中國）

那則流言還指，熱刺拒絕向維頓漢開出新約，艾歷臣原本加盟皇家馬德里但因為私人理由中止轉會，他認為熱刺不是一個踢足球的好地方；熱刺領隊普捷天奴無法解決更衣室的紛爭，準備在明夏轉到皇馬執教，他將會帶同艾歷臣過檔，哈利卡尼都或者會一起轉會。

艾歷臣在Twitter回應傳聞。（網上截圖）

維頓漢回應艾歷臣網上的留言。（網上截圖）

另一當事人維頓漢其後回應艾歷臣的留言，他沒有留下字句，只留下3個苦惱的表情符號以及一個紅色的心形，相信是感到煩惱，認同艾歷臣所言。

維頓漢及艾歷臣在阿積士都做過隊友。（Getty Images）

熱刺近況疲弱，近5戰僅得1勝，而上場歐聯更加主場遭拜仁大炒7：2。領隊普捷天奴明言今季將面對困境，並強調球隊需要團結，指球員各有想法。艾歷臣與熱刺的合約明夏屆滿，拒絕續約，盛傳他今夏離隊，但最終沒有離開，勢於明夏以自由身轉會。

艾歷臣與女友育有一子。（基斯甸艾歷臣IG）

艾歷臣前年宣布女友懷孕時的照片。（基斯甸艾歷臣IG）

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