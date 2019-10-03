【歐霸盃】曼聯作客阿爾克馬爾　蘇斯克查炮轟「最差仿真草場」

曼聯中場保羅普巴雖受腳傷纏擾，過去兩仗仍打足全場，惟周五凌晨（10月4日）作客阿爾克馬爾的歐霸盃L組分組賽，就不會隨隊出征。 普巴獲領隊蘇斯克查免戰，主要是因為專家不建議他上場，但就算可以出場也好，蘇帥亦表明不會讓這名法國球星上陣。

「紅魔」首輪一球小勝哈薩克球隊艾斯坦拿，今輪繼續歐霸L組的征途，到荷蘭海牙作客阿爾克馬爾。普巴上周英聯賽盃對羅奇代爾打足120分鐘，周一英超主場打和阿仙奴1：1的比賽亦打足全場，惟腳傷問題持續困擾這名法國國腳。

普巴因傷未能隨隊作客阿爾克馬爾。（Getty Images）

普巴過去兩場都打足全場。（Getty Images）

曼聯周四（10月3日）發聲明，確定普巴將不會隨隊作客阿爾克馬爾：「得到專家的建議後，保羅普巴將會需要一段時間休息，治理8月對修咸頓時受的腳傷。」蘇斯克查在賽前記者會上亦說，要普巴在一個惡劣的仿真草場作賽危險太大，所以決定批准他掛免戰牌。

蘇斯克查批評球場質素差勁。（Getty Images）

「就算普巴狀態足以出場也好，」蘇斯克查說：「我不會冒險讓他在仿真草場作賽，他現在需要休息確是事實。」除了普巴外，「紅魔」今仗還有安東尼馬迪爾、勞基梳爾、艾舒利楊格、雲比沙加、菲爾鍾斯缺陣。陣容不整之餘，去季接手領隊一職的蘇斯克查更要面對球場質素問題。

阿爾克馬爾因主場天花倒塌要轉用海牙的球場。（網上圖片）

移師海牙運動場惹劣評

值得留意的是，由於仍要修復8月受強風吹倒的上蓋，今場不會在阿爾克馬爾的主場AFAS球場（AFAS Stadion）舉行，將會移師到47英里外的海牙運動場（Den Haag Stadion）上演。蘇斯克查批評：「當我去『踩場』時，我意外他們選擇在這球場比賽。我在挪威時都習慣在仿真草球場作賽，但這（海牙運動場）不是我見過最好的，反而是我生平見過最差的仿真草球場。」

蘇斯克查又指海牙運動場的「草」平鋪在地毯上，質疑球場管理單位沒有好好保養，中場桑馬達則表示「對手早已習慣球場狀況，在比賽初段特別危險」，曼聯能做到的就是盡快適應球場，又指：「希望賽後我們不會以球場作藉口，希望我們可以全取3分。」