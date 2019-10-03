【英超】芝維爾爆曾受利物浦招攬　為英格蘭前途續留李斯特城

李斯特城後衛芝維爾原來曾有機會轉投利物浦，但最終選擇留在「狐狸」，皆因認為留隊對自己前途更有幫助。 在今周英超作客利物浦，這名英格蘭國腳表示無悔拒絕轉投「紅軍」，很高興自己作出正確的選擇。

芝維爾表示2016年的時候，利物浦對自己窮追不捨：「那時我正在英格蘭U21爭取自己位置，所以我只是想專注在U21的比賽，球會方面就盡力找辦法打入一隊。」

如果轉投利物浦，現時22歲的芝維爾也許已經贏得到歐聯冠軍，但他表示自己沒有後悔。

芝維爾2016年有機會轉投利物浦。（Getty Images）

芝維爾現已成為英格蘭國家隊的成員之一。（Getty Images）

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「當我回望過去4至5年發生的事，」芝維爾說：「為英格蘭上陣8次是件我很高興的事。」這名左後衛又指3年前的李斯特城「是當時對自己最佳的選擇」，又讚陣中前輩對自己照顧有嘉，「教練們令自己腳踏實地」，所以對沒有轉會絕對無悔。

高普未能羅致芝維爾。（Getty Images）

為羅渣士而戰

李斯特城領隊羅渣士曾為利物浦領隊，今周回到晏菲路倒戈「紅軍」，芝維爾指眾將都會全力為他一戰。「羅渣士受全隊上下愛戴，大家都知道他有多厲害。他過去一季令大家重新上軌道，每天的訓練都有一點不一樣，所有時間都是為了讓球員進步。」

芝維爾又說：「所有領隊回到以前的主場都想贏波。不過，他很放鬆。能在晏菲路為領隊踢場好波絕對是件好事。」李斯特城香港時間周六（10月5日）晚上10時作客利物浦。

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