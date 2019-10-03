【足球】美斯整喊全隊人　迪馬利亞揭不一樣的阿根廷球王　

美斯的足球生涯好像割開兩個不同而獨立的時空一樣，一個屬於巴塞隆拿，另一個是阿根廷國家隊，前者幾乎只有成功，後者只得徒勞無功。 他在國家隊逐漸變得吃力不討好，不唱國歌甚至沉默寡言也被人大做文章一番。隊友迪馬利亞為他平反，指出美洲國家盃四強不敵巴西一戰，美斯賽後的一番演說，感動得在場所有人也哭慘了。

2019美洲國家盃四強，阿根廷0：2不敵最後奪得冠軍的巴西，戴上隊長臂章的美斯賽後向隊友發表演說，隊友迪馬利亞接受阿根廷ESPN訪問時說，「當我們被巴西淘汰後，美斯說了一些動人的說話。他向我們說，為這支大家一起建立的球隊感到自豪。」

「他提及，部分成員之前從未被徵召，大家在一起的時間不長，但感覺已有如並肩作戰了很多年一樣。」迪馬利亞憶述，「他又說，從第一天開始大家已在同一個方向航行，他為年輕成員對這件球衣所付出的努力感到十分自豪。指出他們為美洲盃付出的努力，正是他們能夠穿上阿根廷球衣的理由，而且他們絕對值得代表國家隊。」

今年美洲國家盃，美斯開金口唱國歌。（Getty Images）

迪馬利亞透露美斯在美洲國家盃的動人演說，弄哭全隊人。（Getty Images）

「他的話感動了每一個人，當他發言完畢，在場所有人都在流淚，尤其是年輕人。」迪馬利亞語重心長，「年輕人將會在同一條路上繼續走下去，這條路並不易走。他們必須努力工作、付出一切，總有一天運氣會在我們一方。」

2008年起代表阿根廷的迪馬利亞跟美斯一樣，從未為成年隊贏得任何錦標，而且在2014年世界盃決賽不敵德國，2015及2016年美洲國家盃決賽落敗，連續三年在三個大賽決賽中失利。美斯自此成為眾矢之的，曾因不唱國歌被批評，馬勒當拿甚至認為美斯「欠缺帶領阿根廷的性格」。

美斯的演說令一班隊友哭了。（Getty Images）

然而迪馬利亞形容，他在2019美洲盃看到一個「全新的美斯」，「坊間有很多關於美斯不唱國歌、不說話的批評。今次的美洲盃完全不同，證明了他可以做得到。我最開心的是，美斯能夠在一群人面前講話，以及他懂得面對傳媒。」

他對這個老隊友讚不絕口，「最重要的一點是，李奧（美斯名字）就是這樣的人，我喜歡這樣的美斯。」

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迪馬利亞爆上美斯的另一面。（Getty Images）

美斯已屆32歲，國家隊的未來還是屬於年輕人的。（Getty Images）

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