【新界行山路線】登牛潭山遠眺雞公嶺林村景色　沿途觀賞野生植物

天氣炎熱，行山出發前都要好好計劃一下，身體能否抵受高溫，還有天氣變化。小編到達牛潭山山頂遇上雷暴大驟雨，有幸為大家分享一下！

牛潭山（小牛牛授權使用）

路線: 蕉徑 > 牛潭山 > 蓮塘尾 路程：約6公里 需時：3小時

今早查看天氣報告指，多雲，幾陣驟雨，短暫時間有陽光；難得放假遇上好天氣，立即出發。首先在錦上路站下車，轉乘77K巴士，到達蕉徑下車。

整理裝備之後沿蕉徑路直走，經過雙魚河，經過蕉徑彭屋，初段全部都是石屎路，之後轉入村莊，經過農田，穿過一片大草原之後，到達牛潭山山腳。一開始就是大斜坡，泥土鬆散，要十分小心，不然會容易滑倒！

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

按圖看清沿途風景、設施▼

+ 3 + 2

很快便到達山腰，轉身一看風景開揚，可遠眺雞公嶺、大刀屻、林村一帶風景，北面正是古洞、落馬洲。中午天氣實在太熱，只有微風，每上一段山徑就要稍為停一停喝點水。心裏想如果有點雨水降降溫度，更是理想嗎？剛巧從遠處已看見烏雲密佈，打從心底想：「不會吧？」

更多靚景打卡行山路線：

【將軍澳】龍蝦灣郊遊徑登大嶺峒 看海天一色美景

【港島】薄扶林水塘四塘連走 賞香港仔美景、壯麗瀑布

【塔門】西貢黃石碼頭出發 暢遊香港後花園看浪漫日落

【元朗】河背水塘水壩底部探秘 層層流水看似幻彩雲石

我們開始加快步伐，向山頂進發，看見一所避風小丘，當時已沒有時間細看，再急步到達牛潭山山頂（337米）。

連打卡也沒有已急步下山，可是已烏雲蓋頂，開始下大雨，突然風起雲湧，雷電交加，心裏感覺十分害怕。

傾盆大雨下，所有山徑都變成澤國，有如小河流，只見到黃泥水不斷向下流，我們都不敢怠慢，立即急步半行半跣着落山。雨勢不斷變大，連山徑兩旁的植物都被雨水撃打到東歪西倒，而整條山徑都沖積着黄泥水，根本就看不清路面情況，所以唯有彎腰俯伏而行，盡量把重心點向下移，來保持平衡。

好不容易落到山腳，到達坑頭路，再沿石屎路離開，完成今次旅程。

按圖看清沿途風景、設施▼

+ 2

行山沿途還發現了一些擁有獨特外觀的植物、果實：

+ 4 + 3 + 2

注意事項： ~ 沿途沒有補給，帶備足夠水 ~ 天氣驟晴驟雨，帶備雨衣，遇上雷暴迅速落山 ~ 愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走

本地排球強強對決 即買會長盃兩日門票

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】