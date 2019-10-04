【田徑．世錦賽】兩夫妻同日揚威贏銀牌　賽後攜手繞場激吻

在多哈舉行的田徑世界錦標賽，昨晚上演了溫馨浪漫的一幕，烏保夫婦在同一夜分別贏得男子十項全能及女子400米跑銀牌，兩人賽後各披國旗，繞場一周，忘情激吻。

當地時間昨晚（10月3日）多哈的卡達國家體育場中，26歲的愛沙尼亞選手烏保（Maicel Uibo）在準備室十分緊張，一來他將會出戰男子十項全能的最後一項1500米跑，將決定冠軍誰屬，二來他的太太、巴哈馬選手米娜（Shaunae Miller-Uibo）正在賽道上比賽，出戰女子400米跑決賽。

巴哈馬選手米娜出戰女子400米跑。（路透社）

準備室沒有電視直播，烏保只能不斷「F5」，他說：「我只能夠不斷更新賽果的網頁，因為我要準備1500米跑。」終於，頁面更新了，米娜跑出48.37秒的中北美及加勒比海區紀錄，得到400米亞軍；冠軍則屬於跑出48.14秒亞洲紀錄的巴林選手艾娜莎（Eid Naser）。

米娜跑出48.37秒的中北美及加勒比海區紀錄，得到400米亞軍，冠軍則是巴林的艾娜莎（右）。（路透社）

烏保收起電話，步出賽道，因為米娜跑完了，就意味輪到他出場。烏保賽前在總成績排首位，只要在今場1500米首先衝線，便肯定得金牌。完賽後的米娜留在終點線附近，觀看丈夫比賽，等候他衝線。

烏保花了4分31.51秒，第3名回到終點，將十項全能冠軍拱手讓予卡爾（右）。（路透社）

然而，烏保花了4分31.51秒，第3名回到終點，不敵另外兩名德國選手，包括勁敵卡爾（Niklas Kaul）。他心中有數，金牌無望。米娜來到烏保跟前，為丈夫烏保淋水降溫，畫面十分溫馨。最終，烏保以8604分得十項全能亞軍，卡爾則以8691分贏得冠軍。

烏保跑完比賽，自知無緣冠軍，不禁失望。（路透社）

25歲的米娜明白烏保的失望，她賽後跟記者說：「他的目標是金牌。我知道他在1500米跑的狀態不算太好，但他已經付出所有，我為他感到驕傲。」儘管失落金牌，但烏保覺得與太太同日贏得世界亞軍，也是一項別具意義的成就，他說：「同一個晚上，同一個時間，贏得兩面獎牌，這是雙重的喜悅。」

不過，亞軍也是不錯的成績，烏保之後豎兩隻手指慶祝。（路透社）

烏保高舉愛沙尼亞國旗，米娜披上巴哈馬國旗，夫妻兩人結伴繞場，送上深情一吻。烏保說：「我們都是很有競爭力的運動員。我們平時一起訓練，有時會在同時間練習。其實我們在場內場外都有點競爭對手的感覺。」

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米娜來到烏保跟前，為丈夫烏保淋水降溫，畫面十分溫馨。（Twitter）