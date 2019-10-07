【英超】曼聯輸波普巴一人獨遊杜拜　為對利物浦一戰上陣狂操

曼聯中場保羅普巴因為受傷，未有周中出戰賽和阿爾克馬爾的歐霸分組賽及周日不敵紐卡素的英超賽事。 「紅魔」不敵紐卡素後，普巴於instagram上載短片，表示自己正在杜拜的「炎熱下努力操練」。

最聯上周連續兩仗都失利，先在歐霸分組賽作客悶和阿爾克馬爾，全場未有一球命中目標，周日（7日）作客紐卡素再度失分，以0：1輸波。普巴因為足踝問題，過去兩戰都未有上場，法國亦未有在今次國際賽徵召他，讓他專心養傷。普巴在「紅魔」英超失分後，在自己的IG上載短片。

普巴因傷未有出席上周比賽。（Getty Images）

片中只見普巴身處一棟建築物天台，右足踝纏上繃帶在Air Bike做運動。他又在短片附上一句：「常言道努力終得回報，那在炎熱下又會怎樣呢？我很喜歡這個景觀。真主已有規劃。」普巴可見到杜拜商業區的景色，又可見到全球最高建築──哈里發塔（Burj Khalifah）。

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普巴應可於國際賽期後復出。（Getty Images）

網民希望盡快復出

身為穆斯林的普巴可以說是阿聯酋的常客，去季完結後就與車路士後防球員葛特蘇馬一起去阿布扎比參觀清真寺。

普巴專程到中東養傷，球迷見到他勤力做復建及操起狀態都十分高興，不少人留言：「我們需要你。」亦有球迷似乎對普巴去向十分關心，依然怕他會離隊他投，留言促請這名法國國腳留隊。