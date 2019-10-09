【美職聯】小豬無緣季後賽社交網站宣布退役　球場內外兩得意

前德國國家隊隊長「小豬」舒韋恩史迪加（Bastian Schweinsteiger），隨芝加哥火燄無緣今季的季後賽，透過社交網站宣布結束18年的職業球員生涯。

現年35歲的舒韋恩史迪加，近年效力美職聯的芝加哥火燄，雖然球隊在常規賽煞科戰以5：2擊敗奧蘭多城，但仍然無助他們取得季後賽的資格，只能以東岸第8位完成常規賽，與季後賽擦身而過。

「小豬」隨即透過社交網站宣布掛靴，「親愛的球迷們，這一天終於來到，我的職業生涯隨球季結束而劃上句號。我十分感激拜仁慕尼黑﹑曼聯﹑芝加哥火燄及德國國家隊，造就我一個如此美滿的足球生涯。當然，還有我的妻子伊雲諾域及家人多年來的支持。告別職業球員身份後，我依然會繼續關注足球，而我亦相當期待掛靴後的生活，衷心感激球迷們多年與我一同度過的時光。」

拜仁去年與芝加哥火燄舉行友賽，並順道向小豬致敬。（Getty Images）

舒韋恩史迪加為拜仁及德國隊多年來的主要錦標（按圖放大）

小豬由青年軍時期效力班霸拜仁慕尼黑，直至他2015年離隊一共17個年頭，多年來曾為球隊贏得多年德甲錦標，並於2012/13球季在歐聯封王，母會亦發布一段回顧小豬拜仁生涯的短片，向該名球星致敬。舒韋恩史迪加在2015年夏天轉戰英超，加盟曼聯，但當摩連奴上任主帥後，他在隊中失去地位，並在2017年轉投美職聯的芝加哥火燄，小豬在今季依然是隊中的必然正選。

舒韋恩史迪加在2004年起代表德國國家隊，12年來為德國上陣121場，成為史上第4披甲次數多的球員及曾擔任隊長，小豬亦是2014年世界盃奪冠的成員之一。

舒韋恩史迪加透過社交網站宣布掛靴。（Twitter截圖）

小豬職業生涯效力過3支球隊（按圖放大）

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除了在球場獲獎無數外，他在場外生活同樣成功，他在2016年與前網球「一姐」伊雲諾域（Ana Ivanovic）結為夫婦，並育有兩名子女，場內場外兩得意。

舒韋恩史迪加在2016年與網球手伊雲諾域共諧連理。（Getty Images）

拜仁向小豬致敬短片