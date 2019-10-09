【歐國外】嫌歐洲足協對歧視出手太輕　英格蘭有共識隨時拉隊離場

英格蘭即將作客保加利亞，出戰歐洲國家盃外圍賽，歐洲足協因保加利亞球迷以種族歧視言論侮辱其他球隊球員，所以主場對英格蘭的賽事被罰關閉一個有5000個座位的段落。 入選英格蘭大軍的前鋒譚美阿巴謙表示，若再遇到歧視，或直接全隊拉隊離場。

保加利亞的球迷在早前舉行的歐洲國家盃外圍賽，因為種族歧視而被歐洲足協處罰，在保加利亞主場對英格蘭的賽事，可容納逾4.6萬人的主場館瓦西爾列夫斯基國家體育場（Vasil Levski National stadium），被罰須封閉有5000個座位的一段，而空置的座位上會拉起「#EqualGame」的橫額，宣揚反歧視訊息。

歐洲足協就近日的種族歧視事件，發表應對措施。事發後先由隊長向球證作出投訴，球賽將暫停並向球迷發出警告。一旦在同一場比賽再度發生，球證將率領兩支球隊返回更衣室，並再向球迷發警告。若果歧視繼續發生，賽事將腰斬，而一切決定權落在球證身上。

保加利亞球迷曾經向其他球隊的球員，作出歧視言論。（Getty Images）

英格蘭隊長哈利卡尼表示，若球員受到歧視，球隊或直接離場抗議。（Getty Images）

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英格蘭主帥修夫基就事件與球員開會，討論若再有歧視事件發生在他們身上的應對方法。

車路士前鋒譚美阿巴謙指出，一旦他們在場上認為歐洲足協的措施並不能遏止歧視，他們或會全隊離場抗議：「對抗種族歧視並非個人的事，而是全隊一同面對。隊長哈利卡尼表示，如果歐洲足協的做法對球迷不能起任何作用，使在場上有球員感到不舒服，我們便會全隊離開球場，不論是什麼比數，在場上的球員擁有最終決定權。」

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該名新晉的英格蘭國腳表示，歐洲足協的措施對歧視者太寬容，「我個人認為這些措施很難制止歧視問題，這是個治標不治本的方法，並不斷給予歧視者機會。然而，現時不少球迷透過網上世界發表歧視言論，現時只可遠離社交網站，並將注意力放在足球上。」

譚美阿巴謙今季表現突出，被選入國家隊。（Getty Images）