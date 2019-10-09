【世界盃外圍賽】港隊主守部署遭伊拉克傳媒追問　麥柏倫霸氣回應

身處世界盃亞洲區外圍賽C組的香港足球代表隊，明日將惡鬥世界排名第79位的伊拉克。港隊在世盃外面對實力較強的對手，以防守為主也無可厚非，上場以兩球僅負「亞洲一哥」伊朗也贏得球迷掌聲。 今日（9日）的賽前記者會上，有伊拉克傳媒向港足主教練麥柏倫問到，港隊的防守部署是否源自對伊拉克攻力的恐懼？麥柏倫卻霸氣地回應。

港隊昨日抵達伊拉克，主教練麥柏倫在休息一晚後，與後衛丹尼於當地時間下午12時半出席賽前記者會。麥柏倫指隊中大部份職球員都是首度到訪當地，感激伊拉克人的熱情招呼。

正備戰世界盃亞洲區外圍賽第三輪的港隊，將於香港時間後日凌晨12時跟伊拉克交鋒。（香港足總）

防守部署遭伊媒追問 麥柏倫：不代表我們感到懼怕

伊拉克在抽籤時被列為第二檔次，也在檔次中排行最高的79位，實力明顯比位列第143名的香港高。麥柏倫表示球隊知道伊拉克擁有出眾的球員及教練，作戰早有部署，「不會打沒有計劃的仗，我們預計伊拉克會主導球賽，甫開賽便會以速度壓制我們。球員需要有系統地防守及嘗試取得入球，這是艱難的任務，但我相信球員有能力做到。」

港隊明言以防守行先，有當地傳媒追問是否因為港隊懼怕（afraid）伊拉克，麥柏倫明顯不同意這個用字，他說：「懼怕是一個錯誤的用字，我們知悉伊拉克的質素，所以才制定有關戰術，希望為自己創造機會。希望球員能踢得聰明、執行比賽計劃，為對手帶來威脅，但我們不會懼怕，反而很期待這挑戰。」

年屆38歲的丹尼在2017年入籍香港，並展開港隊生涯，直至現在仍穩守港足左閘正選位置。（香港足總）

丹尼：忘記首兩場失利

或許是跟港隊派出丹尼現身記招有關，當地傳媒也問及麥柏倫對入籍兵的看法，這位芬籍主教練重申自己一視同仁，對入籍球員抱歡迎態度，「他們不是在港出生，但帶同家人待在香港很長時間，並擁有代表的資格。香港隊主要由本土球員組成，但入籍球員也對這裏有熱情，願意為球衣付出所有，總之能幫助港隊便沒有問題。」而丹尼則稱港隊會忘記過去兩場失利，「伊拉克目前只踢出一場，這肯定是場困難的作客賽事，但我們也會盡力，讓對手也知我們會在劣勢下戰至最後。」

伊拉克由23歲進攻中場Humam Tariq出席賽前記招，此子協助伊拉克在今年亞洲盃殺入16強，現效力埃及球會Ismaily SC。（香港足球總會）

麥柏倫樂見伊拉克主場解禁

伊拉克今年8月獲國際足協解禁，獲准在部分城市舉辦世盃外，因此這將是當地8年來首場主場賽事。麥柏倫相信主隊球迷屆時將會為港隊帶來「震耳欲聾」的作客體驗，「不過我相信港隊已經習慣了。每一支球隊都希望在主場、在自己球迷面前比賽，這對伊拉克來說是個美妙的喜訊，相信是令更多伊拉克人團結及支持球隊的契機。」

港隊於當地時間今晚7時，將在比賽場地巴士拉體育城球場進行賽前最後一課練習，並於明日穿起紅色的港隊戰衣應戰。