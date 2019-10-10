【世界盃外圍賽】伊朗女球迷抗爭終見成果　柬埔寨作客慘吞14蛋

伊朗今日（10日）於首都德黑蘭上演世界盃外圍賽分組賽，在阿沙迪球場對柬埔寨。今場除是伊朗今屆賽事首場主場賽事，也是當地女球迷在政府40年打壓下，首度獲准入場睇波的歷史性日子。 在超過4000名女球迷入場打氣下，伊朗最終大炒柬埔寨14：0，順利取得分組賽兩連勝。

從1979年伊斯蘭革命開始，伊朗法例雖沒明文禁止當地女性入場觀看體育賽事，惟這一直是國內禁忌。

熱愛足球的伊朗女生多年來只能「女扮男裝」或偷偷地闖關，面對被捕或遭暴力對待等風險，為的只是入場睇波的自由。在國際足協施壓下，伊朗終在今日主場對柬埔寨的世界盃外圍賽中讓步，40年來首度正式公開讓女性購票入場。

伊朗女球迷終能親眼見證國家隊出戰世界盃外圍賽，眾人難掩興奮。（Getty Images）

女性專用打氣區人山人海，大多球迷都揮動國旗打氣。（美聯社）

門票僅佔球場不足5％ 設「女性專用區」

伊朗當局最初僅發售3500張女性專用門票，短時間內已被搶購一空，即使其後再多加1100張門票，比例也僅佔設有近8萬座位的阿沙迪球場約5%。

賽前有伊朗媒體報道，入場女球迷需坐在由鐵欄包圍的「女性打氣區」內，並在逾150名女警察監管下觀賽。有當地組織批評，此舉或令部份已為人母的球迷被迫跟兒子及男性親人分隔。

伊朗女球迷開心睇波（按圖放大）

+ 3 + 2

伊朗女球迷對足球的熱情並沒因限制受影響，從社交網站上的短片可見，部份女球迷早於球賽開始前兩小時，已抵達球場等待開閘入場。有穿著傳統穆斯林服裝的女球迷更難掩興奮，在場內揮動國旗及舉起手機自拍。

阿沙迪球場的「女性打氣區」雖然座無虛席，惟從直播鏡頭可見，場內其他位置卻十分冷清，形成強烈對比。

伊朗女球迷需在當地女警察監管下觀賽。（美聯社）

女球迷打氣區坐無虛席，球場最終開放更多座位

جایگاه های بیشتری به روی خانم ها باز می‌شود ...#با_من_به_ورزشگاه_بیا pic.twitter.com/DfbJPMxUlS — Maryampapi (@maryampapi1) October 10, 2019

伊朗上半場領先7球 送柬埔寨14蛋

伊朗最終也沒有令入場的球迷失望，這支「亞洲一哥」面對同組最弱的柬埔寨，上半場便大開殺戒，憑「伊朗美斯」阿斯蒙在33分鐘內上演帽子戲法，首45分鐘便向對方送上7隻光蛋。柬埔寨換後早段雖曾搏得12碼，惟劊子手卻射失，錯過破蛋的黃金機會。

這支東南亞球隊在領隊本田圭祐帶領下，堅持傳控風格，拒絕以「泊大巴」應對，結果伊朗在下半場再攻入7球，以14：0輕鬆擊敗柬埔寨，兩戰全勝以 6分排於小組榜首。