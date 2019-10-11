【歐國外】比利時狂數聖馬力諾9蛋　率先躋歐國盃決賽周

即時體育
撰文：
最後更新日期：

世界排名第一的比利時，在歐洲國家盃外圍賽I組面對弱旅聖馬力諾，在主場清風送爽地贈上9隻光蛋，在歐國外取得7連勝並提早穩奪出線資格。效力國際米蘭的箭頭盧卡古今場梅開二度，成為首名攻入50球的比利時球員。

「一哥」比利時迎戰世界排名210位的聖馬力諾（San Marino），主帥馬天尼斯依然派出夏薩特﹑盧卡古及艾達韋列特等主力正選披甲，聖馬力諾的清白身堅持至上半場28分鐘由盧卡古射破，比利時打開缺口後愈踢愈順，在17分鐘轟入6球，查迪尼（Nacer Chadli）﹑艾達韋列特﹑泰利文斯及盧卡古再建一功，加上聖馬力諾的烏龍球，上半場遙遙領先6球。

比利時今仗精銳盡出，夏薩特今仗正選上陣可惜未有進帳。（路透社）

比利時全場有7名不同球員建功（按圖放大）

+3
+2

比利時全場錄得壓倒性的84%控球率，加上高達43次埋門，平均2分鐘左右便有一次攻門，而聖馬力諾全場則未有錄得任何攻門。後備入替盧卡古的賓迪基在79分鐘射成7：0，及後「千禧後」小將禾沙治亞倫（Yari Verschaeren）操刀12碼中鵠及卡斯泰尼（Timothy Castagne）錦上添花，最終以9：0大勝聖馬力諾，追平比利時最大的勝仗紀錄。比利時在歐國外I組保持無敵姿態，7戰全勝得21分，提早3輪賽事鎖定來年的歐國盃決賽周資格。

比利時9球大破聖馬力諾，追平史上最大勝仗紀錄。（路透社）

今夏轉投國際米蘭的盧卡古，狀態繼續大勇，在今仗梅開二度，累積為比利時攻入51球，亦是比利時首名球員在國際賽入球數字突破50大關。盧卡古為比利時上陣83場，平均0.6場便錄得一個入球。

盧卡古今仗梅開二度，在國家隊累積超過50個入球。（路透社）

【歐國外】嫌歐洲足協對歧視出手太輕　英格蘭有共識隨時拉隊離場
【歐國外】查頓辛祖史達寧閃耀　英格蘭半場轟5球勝科索沃
【歐國外】C朗大四喜領葡萄牙輕取立陶宛　打破羅比堅尼入球紀錄
【歐國外】迪布尼大放異彩　領比利時4球大破蘇格蘭
【歐國外】西班牙輕取法羅群島保持全勝　拉莫斯追平卡斯拿斯紀錄
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。