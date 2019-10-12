本港時間周六（12日）凌晨歐國盃外圍賽A組榜首大戰，英格蘭隊長哈利卡尼早段藉12碼先開紀錄，惟其後兩度失守，作客以1：2不敵捷克，本屆賽事首逢敗績，亦是英軍在歐國盃及世界盃外圍賽10年來首次落敗。

賽前4戰全勝的英格蘭，今仗作客未有留手，前線以哈利卡尼、史達寧及查頓辛祖三箭頭掛帥，車路士小將美臣蒙特亦正選上陣。「三獅軍團」開賽5分鐘即憑史達寧快放入禁區被掃跌博得12碼，哈利卡尼操刀輕鬆領先。

英軍隊長哈利卡尼藉12碼先開紀錄。（Getty Images）

史達寧今仗頻頻失機，招致落敗。（Getty Images）

主隊捷克其後全力反撲，9分鐘藉一次角球機會，中堅巴碧克（Jakub Brabec）遠柱撞入扳平1：1，取得其國家隊生涯首個入球。下半場英軍的突擊本來甚具威脅，但史達寧和哈利卡尼多次失機，或是效力西維爾的捷克門將拖馬斯華斯歷（Tomas Vaclik）化解。

捷克門將拖馬斯華斯歷今仗多次化險為夷。（路透社）

久攻不下的英軍更在尾段再度失守，85分鐘捷克把握一次反擊機會，右翼馬蘇佩斯落底傳中，前鋒奧祖錫克12碼撞射入網，首次代表國家隊即取得入球。賽後數據顯示捷克取勝具說服力，全場17射8中，反觀英格蘭全場僅得7射4中，難怪要落敗。

奧祖錫克（9號）完場前射入國家隊首個入球，助球隊反勝英格蘭。（路透社）

賽後英格蘭現時與捷克同得12分，英軍以較佳對賽成績居榜首，亦較對方少踢一場，出線仍佔優勢。

今次落敗是英格蘭10年來首場歐國盃及世界盃外圍賽敗仗，上次在大賽外圍賽失利要數至2009年10月10日，以0：1不敵烏克蘭，此後10年合共43場外圍賽賽事未嘗敗績。