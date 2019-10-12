【歐國外】C朗瀟灑笠射破盧森堡　離職業生涯700球只差一步

C朗拿度瀟灑笠射，助葡萄牙在歐國盃外圍賽主場以3：0輕取盧森堡。他的職業生涯累積攻入699球，只差一球，便成為球壇史上第6位入球達700球的球員。

34歲的C朗繼續向不同的紀錄邁進！在當地時間昨晚（10月11日）的歐洲國家盃外圍賽B組，葡萄牙主場對盧森堡，貝拿度施華、C朗及干卡路古亞迪斯各建一功，以3：0輕鬆取勝，5戰得11分排名次席，落後踢多一場的烏克蘭5分。

貝拿度施華在16分鐘為葡萄牙先開紀錄。（路透社）

C朗在65分鐘所入的一球相當冷靜，亦十分瀟灑。當時盧森堡在後場控球，C朗不惜力氣緊迫，令到對手中堅麥斯美查路特回傳失誤。C朗截到後，長驅直進，殺入禁區。

面對出迎的盧森堡門將安東尼摩利斯，C朗沒有強行突進，或嘗試扭過他，而是乖巧地起右腳一挑，令安東尼摩利斯高舉雙手投降，皮球笠過他，彈一彈地後飛進網窩裏去。C朗這記精彩的笠射助葡萄牙拉開到2：0的領先優勢。

C朗笠射片段：

C朗挑射破網，在下半場協助球隊贏到2：0。（路透社）

這個是C朗第94個國際賽入球，繼續追近伊朗名宿戴伊的109球國際賽入球紀錄。英國權威媒體《BBC》稱，這是C朗職業球員生涯第699個入球，只差一球便達700球大關。

球壇歷史入球榜前7名（按圖放大）：

+ 3 + 2

至今，歷史上只有5名球員入球超過700球，據英國《每日郵報》資料，他們分別是比簡（Josef Bican）、羅馬里奧（Romario）、比利（Pele）、普斯卡斯（Ferenc Puskas）及梅拿（Gerd Muller）。至於美斯則暫入672球，排名在C朗之後，名列球壇史上入球榜第7位。

葡萄牙下場會在下周一作客烏克蘭，說不定C朗的第700球就會在那場出現。

C朗的第700球，說不定就在下場對烏克蘭出現。（路透社）

昨晚其餘歐國外戰果（按圖放大）：