【歐國外】7萬人小國安道爾歷史性贏波　終結廿年來56連敗

全國僅7萬多人口，面積比半個新界還要小，安道爾昨晚取得歷史性勝利，主場以1：0擊敗摩爾多瓦！經歷20年來的56場連敗後，安道爾終於首次在歐國盃外圍賽贏波。

當地時間昨晚（10月11日）的歐國盃外圍賽H組，出現歷史性的一幕，世界排名139名的小國安道爾，主場以1：0擊敗摩爾多瓦，取得史上首場歐國外勝仗。

安道爾及摩爾多瓦球員賽前合照。（安道爾足總Twitter）

實力較強的摩爾多瓦全場佔近7成控球，但效力俄超森馬拉的翼鋒拉度基沙利（Radu Ginsari）在55分鐘兩黃一紅被逐。安道爾中場、效力挪甲球隊辛迪夫佐特的華拿斯（Marc Vales）在63分鐘把握機會建功，為主隊先開紀錄，最後他們守到完場，安道爾主場贏摩爾多瓦1：0。

安道爾入球片段：

安道爾不但取得今屆歐國盃外圍賽首勝，還是他們歷史上首場歐國外勝仗。安道爾足總在1994年成立，但到1998年才得國際足協承認，開始參加2000年歐國盃的外圍賽。他們當年首場正式比賽是以1：3不敵亞美尼亞。

安道爾球員在入球後到角球旗位置慶祝。（安道爾足總Twitter）

過去20年，他們踢過56場歐國盃外圍賽，不但未能得勝，而且全敗，一分也沒有，被視為歐洲魚腩中的魚腩。然而，在昨日的第57場歐國外，他們終於在這項賽事取得首場勝利。安道爾在世界盃外圍賽的成績就好一點，52戰得2勝3和47負，入14球失162球。

安道爾位於法國及西班牙的邊界，面積僅467平方公里，比半個新界還要小；據今年的估算，他們人口有7.6萬人。

安道爾完場後慶祝片段：

昨晚其他歐國盃外圍賽戰果（按圖放大）：