【F1日本站】保達斯自西班牙站再奪冠　平治車隊6連霸追平法拉利

由於熱帶風暴海貝思侵襲，F1日本站需取消周六最後一次試車，並將排位賽延期一天至周日與正賽同日舉行。 法拉利的華迪爾（Sebastian Vettel）排頭位出發，但起步失誤被平治保達斯（Valtteri Bottas）爬頭，後者自5月西班牙站後再次奪冠，平治因咸美頓奪得季軍，累積571分提早奪得車隊榜冠軍，進入V6混能引擎後連續6年奪標。

華迪爾及陸克萊（Charles Leclerc）包辦排位賽前兩位，但前者起步失誤被保達斯在入首個彎前爬過，陸克萊入彎時與紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）發生碰撞，「荷蘭飛人」打轉跌到第18位。陸克萊的法拉利戰車前翼亦受損，到第4圈才入維修站，回到賽道時排最尾，終以第6位完成比賽。

保達斯起步奪得頭位。（Getty Images）

陸克萊車身受損但到第4圈才入站。（路透社）

韋少未能完賽 艾邦第四

韋斯達賓第15圈入維修站時直入車房，宣布提早上岸，紅牛在引擎供應商本田主場戰只得艾邦一人繼續奮鬥，他亦未有令紅牛及本田失望，最終以F1生涯最佳成績第4回到終點。

保達斯一直守住頭位，首先迎接格仔旗，自5月西班牙站後終於再次贏得分站冠軍，為今年第3冠。華迪爾與咸美頓一直鬥到最後一圈，華迪爾終以亞軍回到終點，咸美頓奪季外另有最快圈速的1分獎勵。

華迪爾起步失誤招敗。（Getty Images）

平治雙雄爭世界冠軍

平治今站得到冠、季軍，車隊榜累積612分，領先次席法拉利177分，即使之後4站都未能得分，而紅色戰車4站都「包Q」，「銀箭」車隊仍會以1分壓倒法拉利。平治提早於日本站封王，完成車隊榜冠軍6連霸壯舉，追平法拉利保持的紀錄。

車手榜方面，咸美頓以338分續排榜首，但與保達斯的差距收窄至64分，下一站墨西哥要將分差拉開至78分才可提早第6度封王。如今一眾車手，亦只得保達斯一人可以阻止咸美頓。

風暴未有影響日本人對賽車的熱誠，今站全場爆滿。（Getty Images）

保達斯西班牙站後再奪冠。（路透社）

第3位起步的保達斯賽後說：「我很高興，第3位起步一點都不易。能有這麼好的起步，一直保持領先，比賽速度十分理想，我完全控制了比賽。」這名芬蘭車手又大讚車隊完成6連霸令人欽佩。華迪爾則直言起步是自己的過失，而且平治比賽時的速度完勝法拉利，「要守住第二已經很難」。

車隊主席禾夫（Toto Wolff）賽後亦將車隊冠軍的殊榮，獻給今年去世的勞達（Niki Lauda），又指該名一代F1名將「由開始就已是這旅程的重要一員」。最近有傳禾夫有機會成為F1的新總裁，但他再次辟謠，稱自己無意離開平治。