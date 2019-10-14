【歐國外】巴利建功助威爾斯賽和克羅地亞　力保晉級決賽周希望

「做戲啦！」威爾斯主帥傑斯談及丹尼爾占士傷勢時，證實該名曼聯球員並無大礙。丹尼爾占士代表國家隊出擊，在歐洲國家盃外圍賽主場鬥克羅地亞，一次爭頂中與對手相撞，倒地時更疑似失去知覺。

歐洲國家盃外圍賽E組賽事，形勢欠佳的威爾斯當然希望在主場擊敗克羅地亞，增加他們躋身決賽周的機會。主將艾朗藍斯未能如期復出，威爾斯主帥派出加里夫巴利與丹尼爾占士兩翼齊飛，可惜主隊在開賽9分鐘便率先失守，尼高拉華錫（Nikola Vlasic）禁區內起腳撞柱入網，打開紀錄。威爾斯在完上半場前，賓戴維斯在中場搶走對手皮球，直線傳給巴利撕破克羅地亞防線，巴利加速突破後起腳建功，追成1：1平手，結果兩軍在下半場未能改寫紀錄，各得1分。

巴利在完上半場前攻入扳和一球，為威爾斯取得寶貴的1分。（路透社）

威爾斯與克羅地亞今仗踢得硬朗，不時出現碰撞的場面，兩軍不少球員如拉傑迪錫﹑艾芬安柏度（Ethan Ampadu）及莫迪歷分別因傷退下火線，其中效力曼聯的丹尼爾占士更出現令人擔心的畫面。占士在上半場中段與維達（Domagoj Vida）爭頂時相撞倒地，而他倒地時更疑似失去知覺，軍醫立即進場內檢查占士的情況，幸好他未有大礙，在及後時間繼續作賽。

丹尼爾占士倒地後疑似失去知覺。（Getty Images）

Daniel James is proving to be a great actor these days! Can’t see where he actually gets touched but what an exaggerated fall #WALCRO pic.twitter.com/R9Z7LGm0en — Pav (@PavanGrewal) October 13, 2019

兩軍今仗傷出的球員（按圖放大）

丹尼爾占士賽後「報平安」，「在賽事中難以避免被對手攔截，今仗亦然，該記相撞應該撞中頭部，但幸好我未有因此而失去知覺。」

威爾斯主帥傑斯指占士反應略為誇張，「占士在倒地時感覺上帶點浮誇，當醫護人員查看他的狀況時，他當時神志是清醒，反覆檢查後無大礙，所以在戰畢全場。」