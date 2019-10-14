【馬拉松】歌絲姬極限課表練成世界紀錄　間歇跑重複50次

3分鐘內跑1K，平凡人谷盡也無法達到的領域，是女子全馬世界紀錄保持者歌絲姬（Brigid Kosgei）練習水平。 長跑講努力，沒有累積，過人天賦是空談。歌絲姬從2015年首戰全馬，到昨天留名史冊，離不開一份刻苦的練習菜單。 她跑過史上最快的女子半馬時間，如今創下世界紀錄，她的名字極有機會在來年東京奧運再度出現。

長跑王國肯尼亞的高原上，有一條致富路。跑手日練夜練，寄望參戰長跑賽事，爭取成績，歌絲姬亦是其中一人。她的跑姿未算完美，尤以上半身及手臂擺動幅度大，但觸地點近乎與身軀成垂直，跑來極具效率。

卡普申特（Kapsait）訓練基地，海拔超過3000米，歌絲姬的日常練習包括400米衝刺，重複50次，且在較費力的草地斜坡上訓練。此外，每周至少一次40至45公里長課，配速維持4分鐘。

歌絲姬在求學時期參與田徑賽事，2012年輟學後投身長跑練習，兩年後身懷雙胞胎而暫停練習。2015年，已為人母的歌絲姬獲邀加入卡普申特，決定專心練跑，每周只有一天回家與孩子相聚。

新長跑女王誕生一刻。（Getty Images）

歌絲姬（中）於2017年奪得夏威夷檀香山馬拉松冠軍。（Getty Images）

又長又艱苦的菜單，令歌絲姬進步良多。她專攻「大長途」，職業生涯一開始便進軍馬拉松，2015年11月葡萄牙波圖馬拉松取得冠軍，當時成績為2小時47分59秒，並不突出。但半年後勝出意大利米蘭城市馬拉松，時間大幅進步超過20分鐘。

到了2017年芝加哥馬拉松，她已達到世界精英級水準，以2小時20分22秒得亞軍，負於埃塞俄比亞長跑皇后迪芭芭（Tirunesh Dibaba）。

2018年芝加哥馬拉松，法拉（右）與歌絲姬（左）合影冠軍照。今屆歌絲姬衛冕，法拉則只得第八。（Getty Images）

歌絲姬的進步未止，去年芝加哥馬拉松，歌絲姬突破「220」大關，以2小時18分35秒掄元。及至本年，她在備戰倫敦馬拉松前，參戰巴林一項半馬賽事，展現其愈跑愈有的特性。她以不足15分鐘完成最後3公里，平均1公里不用3分鐘內，力壓本年世錦賽全馬冠軍卓賓姬狄（Ruth Chepngetich）。

帶着大勇狀態，以輕鬆姿態拿下倫敦馬拉松冠軍，2小時18分20秒締造歷來第三佳倫馬成績，其中後半程耗時1小時6分42秒，更是歷來最快的後半程。

大戰過後，訓練如常。倫馬後五星期，歌絲姬回到肯尼亞，在運動場練習節奏跑，9次1公里的跑程依舊做到後段加速，從起初的2分58秒，到最後1K加速至2分52秒。

歌絲姬破塵封16年世界紀錄不停步 冀挑戰2小時10分

2小時14分04秒，較歌絲姬的初馬成績，進步超過半小時。（Getty Images）

衛冕芝加哥馬拉松之前，歌絲姬已經先聲奪人。上月英國紐卡素Great North Run半馬賽跑出1小時4分28秒，為歷來最快的女子半馬成績，較現時世績快23秒，惟賽道未獲承認，故成績未能列入世界紀錄。

來到芝加哥上演衛冕戰，歌絲姬全程保持高速，後半程保持每公里不用3分半鐘，最終在列基芙（Paula Radcliffe）眼前，打破她保持16年的世界紀錄。

歌絲姬年紀尚輕，目標跑入「210」。（Getty Images）

投身職業跑手四年多，25歲的歌絲姬留名史冊，下一個目標就在不遠處：來年夏天的東京。她在芝加哥馬拉松賽前受訪說：「我想參與奧運，但須闖過一些關口才可以去想奧運。現在衛冕芝加哥馬拉松最重要，接下來才看2020年如何發展。」