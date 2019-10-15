【歐國外】英格蘭不受歧視影響　作客6球大破保加利亞

曾揚言若受歧視的話或會拉隊離場的英格蘭，出戰歐洲國家盃外圍賽時，雖然作客保加利亞一仗未有直接離場，但球證兩度暫停賽事處理。英格蘭在球場上以表現回應主隊球迷，結果以6球大破對手，一吐烏氣。

保加利亞球迷在早前賽事向對手以歧視言論侮辱對手，而受到歐洲足協處罰，在今仗主場迎戰英格蘭的賽事中，看台上5000個座位被關閉。歐洲足協提出措施應對，若果有任何不滿，球證有權中斷球賽處理，更可以腰斬賽事。

今場賽事上半場兩度受歧視問題而停頓，大約50名主隊球迷以種族歧視言論攻擊英軍球員，並做出納粹及粗口手勢。這50名球迷在球賽停頓第2次後，逐漸離開球場，而保加利亞隊長波波夫（Ivelin Popov）在半場休息時出面調停，與在場的球迷溝通。

賽事兩度受球迷言論而暫停，主帥修夫基與隊長哈利卡尼向球證了解事件。（路透社）

英格蘭4名建功球員（按圖放大）

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首度代表英格蘭大國腳上陣的阿士東維拉中堅泰朗明斯（Tyrone Mings），在場上亦聽到歧視的語句，在賽後表示為球隊以表現回應球迷而自豪，「我在今仗取得首頂喼帽，略為蓋過球迷們的歧視聲音，總言而之依然是美好的一個晚上。我在場上清晰聲到球迷的言論，但球隊在場上以表現回應他們，顯出球隊十分團結，我們只希望以足球來說話，而歐洲足協的做法亦對減退歧視言論略有幫助」。

約50名主隊球迷在上半場以言論及動作侮辱英格蘭球員。（路透社）

「三獅軍團」雖然主隊球迷的侮辱，但他們轉化成場上的表現，在開賽僅7分鐘由拉舒福特打開紀錄，掀起大勝的序幕，及後巴克利梅開二度及史達寧補時建功，英格蘭在上半場遙遙領先4球。史達寧在69分鐘再建一功，加上隊長哈利卡尼在85分鐘「埋齋」，全場合共交出3個助攻及1個入球，領球隊作客6球大破保加利亞。

隊長哈利卡尼交出1個入球及3個助攻，協助球隊6球大勝。（路透社）

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