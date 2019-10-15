【足球】巴西球星尼馬大腿傷至少休4周　智利教頭稱山神或須開刀

今次國際賽檔期兩位著名球星受傷，而且傷勢不輕，巴西的尼馬大腿受傷或要休息4個星期，至於今季被借到國際米蘭的智利前鋒阿歷斯山齊士，有可能要接受手術，隨時休養3個月。

尼馬在新加坡舉行的巴西對尼日利亞友賽，只踢了12分鐘就因為大腿受傷要退下火線。PSG周二（15日）發聲明表示近年不停受傷患困擾的尼馬，經磁力共振（MRI）檢查後發現左大腿肌肉二級拉傷，將要休息至少四星期。

尼馬對尼日利亞的友賽因腿傷提早退下火線。（Getty Images）

山齊士足踝傷勢不輕。（路透社）

聲明又指尼馬8日後會再次接受檢查，但以現時情況估計的休養期而言，尼馬將會缺陣7場比賽，其中包括歐聯分組賽對比利時球隊布魯日一戰，但有機會於對皇家馬德里的重頭戲前復出。

尼馬過去兩季都因腳掌蹠骨骨折而提早收咧，只計2019年，至今已有175日用於養傷。

智利教練表示山齊士或要缺陣3個月。（路透社）

山齊士足踝脫臼面臨開刀

至於今季被曼聯借到國際米蘭的山齊士，對哥倫比亞一戰中足踝脫臼，智利教練魯尼達公布其傷勢，直言傷勢比預期嚴重，由於脫臼導致左足踝筋腱受損，有機會需要接受手術，決定權在於國際米蘭。他又指如果要開刀，有機會休息兩至三個月。魯尼達說：「山齊士或要休養兩至三個月，他才剛在國米站穩陣腳，這實在可惜。」

山齊士已獲智利放行，回到意大利接受治療，國際米蘭會在檢查過後，徵詢曼聯意見才下最後決定。轉投曼聯後一直狀態低迷的山齊士，今季外借到國米首戰已有入球，正當以為有起色之際，受傷無疑是一大打擊。