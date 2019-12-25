【行山app】JoyeeWalker閉關開發應用程式　盼成行山界OpenRice

香港行山界Youtuber JoyeeWalker閉關兩年，推出行山app，介紹約50條香港行山徑。他表示投放很多心血，沒有時間找全職工作，還要用積蓄去租辦公室；他十分感謝3名不計較金錢收入的朋友，幫助他完成JoyeeWalker的手機應用程式。

「大家好！」看過JoyeeWalker行山短片的山友，相信都記得他的開場白。最近兩年，JoyeeWalker明顯減產，甚少上載新的行山路線片段，究竟他在忙什麼呢？

JoyeeWalker拍攝的行山路線短片深受網民歡迎。（資料圖片/張浩維攝）

用戶可在路線介紹下留言

除了撰寫行山書《行山動畫廊》外，JoyeeWalker將幾乎全副心力放在製作行山應用程式之上。他前日在Facebook專頁宣布，JoyeeWalker的行山app上架，但目前僅提供App Store用家下載，Android版本仍未出街。

他感嘆：「由有這個念頭開始，到今日這個apps出街，大概用了兩年時間。我本身不懂寫apps，對電腦程式都不太熟悉，所以要找朋友幫手。」

JoyeeWalker的應用程式以天藍為主色，首頁列出約50條香港行山路線，可按山友所選的難度、景觀、路程、地區等條件作篩選。每條路線有短片介紹，還有簡單的文字攻略以及地圖。他希望山友在行山後，能在路線介紹下留言，分享行山經歷。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

JoyeeWalker手機應用程式中有約50條香港行山路線，每條都附有影片。（資料圖片/顏銘輝攝）

JoyeeWalker行山apps介紹（按圖放大）：

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未能申請政府資助

兩年前，JoyeeWalker曾向政府申請資助，但碰得一鼻子灰。他說：「申請過數碼港及科學園，但都申請不到。本身以為有機會，因為這件事都符合理念，既是科技相關，又有環保概念，但很遺憾，我們連首輪面試也沒有。」沒有資金之下，幸好有3位不計較金錢的朋友偕JoyeeWalker繼續行下去。

一位負責設計，一位負責市場推廣，還有一位落手落腳寫程式。JoyeeWalker感謝他們的幫忙：「有兩個拍檔是我中學到大學的同學，我覺得他們九成都要為了友誼才幫我。他們本身不了解行山，也不多行山。另外一個，他都覺得這件事有意義、有前景，你知資訊科技這行業有很多freelance可以接，又有錢收，但我這個基本上沒有錢收。不過，他都肯花心機幫我做，很多謝他。」

JoyeeWalker出道3年，Facebook專頁累積有3.7萬個like。（資料圖片/張浩維攝）

感激朋友仗義幫忙寫apps

「這3個朋友都是仗義幫助，因為我沒有任何資金支持。這個apps的用錢真的不多，因為真的沒有錢可以用。」JoyeeWalker苦笑道。他回憶，最初4個人就在咖啡室工作，但環境狹窄，一個月買咖啡的錢都過千元，所以最後在火炭租了個100呎的辦公室，每月租金4000元。因為沒有收入，他只能用積蓄去支付租金。

為了令行山apps的風格統一，JoyeeWalker在這兩年重製過去的行山短片，並為每段行山片加上英文字幕，希望讓外國人了解香港的行山徑。他形容：「這是一段付出了很多，但沒有什麼收穫的時間。」他無法找全職工作，沒有時間為傳媒拍片，更難以抽身行山拍片，所以產量大減，他說：「拍少了片，都導致廣告收入減少。」

JoyeeWalker表示，近兩年少了拍行山片，因為他要將精力放在手機應用程式之上。（資料圖片/張浩維攝）

用兩年時間去寫apps，整件事彷彿吃力不討好，但JoyeeWalker很希望自己的手機應用程式可以成為行山界的OpenRice。談到理念，他說：「我知道很多人喜歡行完山之後，在網上分享自己的行山照片，但其實現在沒有一個集中的地方匯集這些照片，我覺得很浪費，所以我想建立一個平台集結大家行完之後的意見，讓其他山友都知道你發生過什麼事。」

盼未來加入山藝知識

在JoyeeWalker的應用程式中左按右按，其實除了路線篩選排序及介紹外，就沒有其他功能，似乎有點簡陋，離行山界OpenRice的目標尚有很遠的距離。他說：「這個apps現時只完成了我計劃中的一半功能，甚至更少。限於資金、時間及人力物力，暫時做不到那麼多。」

他希望可以加入行山裝備的相關功能，與戶外品牌尋求合作，並加入山藝知識及行山界新聞，但一切還先要看山友的反應，「這是未來的事，先看看apps的反應如何。」

JoyeeWalker曾申請政府的基金，但未能成功。（資料圖片/張浩維攝）